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На Сумщині померла жінка, в якої експрес-тест підтвердив коронавірус

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Жінка з підозрою на коронавірус померла на Сумщині / Getty Images

25 березня на Сумщині померла жінка, в якої експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус Covid-19.

Про це повідомили у Сумській ОДА. Померла жителька Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на Covid-19 показав позитивний результат.

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Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу.

"Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причину смерті. Аналізи направлені до Сумського обласного лабораторного центру", – додали у повідомленні.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Суми Коронавірус Covid-19 Здорове життя
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