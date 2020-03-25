На Сумщині померла жінка, в якої експрес-тест підтвердив коронавірус
25 березня на Сумщині померла жінка, в якої експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус Covid-19.
Про це повідомили у Сумській ОДА. Померла жителька Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на Covid-19 показав позитивний результат.
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Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу.
"Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причину смерті. Аналізи направлені до Сумського обласного лабораторного центру", – додали у повідомленні.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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