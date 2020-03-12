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Заражена коронавірусом жінка з Радомишля гостювала у Львові

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Жінка, у якої виявили коронавірус, контактувала з людьми

Жінка з Радомишля на Житомирщині, у якої 12 березня виявили коронавірус, не відразу звернулась за допомогою до лікарів і не самоізолювалась після приїзду з-за кордону. Також вона гостювала у родичів у Львові та після приїзду додому приймала вже гостей у себе.

Як повідомили у Житомирській ОДА під час брифінгу, 70-річна жінка повернулася з Польщі до рідного Радомишля 1 березня. Щоправда, дорогою ще заїхала до родичів у Львові. 

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На жаль, пацієнтка не в перший день звернулась за допомогою. Зразу, як приїхала, не самоізолювалась, коли відчула перші симптоми захворювання,
– заявив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

Згодом у жінки погіршилось самопочуття, але вона не зверталася до лікарів. Більше того, 8 березня ще відвідала церкву. Її госпіталізували до районної лікарні у Радомишлі аж 12 чиал.

Важливо! Наразі вона перебуває у лікарні та є ізольваною. Лікарі у неї виявили ускладнення – запалення легенів. Проводять необхідне симпоматичне лікування. Стан жінки – середньої тяжкості та вона перебуває в інфекційному відділені.

Також медики заявили про шість людей, які разом із нею проживають. Це її близькі родичі. Вони перебувають вдома на обсервації, бо наразі у них немає симптомів коронавірусу.

Були гості у людей. Встановлено 4 осіб, двоє з них жителі Радомишля, які перебувають вдома на обсервації. Ще двоє — жителі Києва. Вони також будуть на обсервації. За їхнім станом стежать медики,
— зазначив глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Як відомо, в Україні підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Відтак, тому хворих зросла до трьох. Коранавірус виявили ще у двох жителів Чернівців. 

Коронавірус у цифрах
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Житомира
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