Заражена коронавірусом жінка з Радомишля гостювала у Львові

Жінка з Радомишля на Житомирщині, у якої 12 березня виявили коронавірус, не відразу звернулась за допомогою до лікарів і не самоізолювалась після приїзду з-за кордону. Також вона гостювала у родичів у Львові та після приїзду додому приймала вже гостей у себе.

Як повідомили у Житомирській ОДА під час брифінгу, 70-річна жінка повернулася з Польщі до рідного Радомишля 1 березня. Щоправда, дорогою ще заїхала до родичів у Львові.

Читайте також: В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: МОЗ

На жаль, пацієнтка не в перший день звернулась за допомогою. Зразу, як приїхала, не самоізолювалась, коли відчула перші симптоми захворювання,

– заявив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

Згодом у жінки погіршилось самопочуття, але вона не зверталася до лікарів. Більше того, 8 березня ще відвідала церкву. Її госпіталізували до районної лікарні у Радомишлі аж 12 чиал.

Важливо! Наразі вона перебуває у лікарні та є ізольваною. Лікарі у неї виявили ускладнення – запалення легенів. Проводять необхідне симпоматичне лікування. Стан жінки – середньої тяжкості та вона перебуває в інфекційному відділені.

Також медики заявили про шість людей, які разом із нею проживають. Це її близькі родичі. Вони перебувають вдома на обсервації, бо наразі у них немає симптомів коронавірусу.

Були гості у людей. Встановлено 4 осіб, двоє з них жителі Радомишля, які перебувають вдома на обсервації. Ще двоє — жителі Києва. Вони також будуть на обсервації. За їхнім станом стежать медики,

— зазначив глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Як відомо, в Україні підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Відтак, тому хворих зросла до трьох. Коранавірус виявили ще у двох жителів Чернівців.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.