Жінки чи чоловіки: хто швидше втомлюється від сексу у стосунках

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Жінки першими втомлюються від сексу в постійних відносинах
Жінки першими втомлюються від сексу в постійних відносинах / Фото з відкритих джерел

Секс відіграє важливу роль в житті людини. Він поєднує закохані пари не лише фізично, а й духовно. Проте, під час довгих стосунків настає період прохолоди і партнери проявляють певну байдужість один до одного у сексуальному житті.

Саме жінки першими втомлюються від сексу в постійних відносинах, а не чоловіки. Таку заяву зробила психолог і сексолог з Австралії Надя Бокоді, передає "Медікфорум".

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У перші місяці і навіть роки після початку відносин сексуальне життя у партнерів є дуже активним. Потім настає певний період охолодження, після якого може настати і повна сексуальна байдужість один до одного. Партнери стомлюються, їм хочеться спробувати щось нове, тому зникає бажання щоразу відчувати в ліжку одні й ті ж емоції. Тому, багато сексологів радять урізноманітнити сексуальне життя в шлюбі, аби врятувати відносини. 

До недавна багато людей вважали, що першими від сімейного сексу втомлюються чоловіки. Проте, сексолог зруйнувала цей міф і відзначила, що саме жінки першими проявляють нудьгу до чоловіка.

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Причина проста – жінкам треба набагато більше сексуальної новизни, ніж чоловікам. Але представниці прекрасної статі про це не говорять своєму партнеру. Жіноча сексуальність взагалі настільки упереджена в суспільстві тема, що багато хто воліє мовчати про неї. Саме тому чоловіки скаржаться, що жінка не хоче займатися з ним сексом. Насправді ж їй просто набридла одноманість з чоловіком, а не сам процес.

Переконання суспільства, що жінці потрібен лише один партнер, який допоможе виховати дітей, є хибними. Їй дуже хочеться сексуальних відносин, але не з тою самою людиною.

Я раджу жінкам перестати симулювати оргазми і задоволення від відносин, які ніяких задоволень давно вже не викликають. Замість цього з партнерами потрібно вести відверті розмови, закликаючи їх бути більш різноманітними і намагатися робити приємно своїй коханій. Якщо таких розмов не ведеться, а секс загалом перестає грати якусь роль в стосунках, вони приречені на розрив або на високу ступінь невдоволення,
– підкреслила сексолог.

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Теги: Психологія Здоров'я Здорове життя Секс Новини Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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