Жінки помирають через неправильне лікування інфаркту частіше за чоловіків

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Жіночі інфаркти діагностують гірше, ніж чоловічі
Жіночі інфаркти діагностують гірше, ніж чоловічі / unsplash.com

За останні десять років можна було врятувати 8200 жінок від смерті через інфаркт міокарда лише в Англії і Уельсі, якби вони отримували таку ж медичну допомогу, як і чоловіки.

До такого висновку прийшли фахівці британського фонду British Heart Foundation (BHF), який профінансував дослідження вчених Університету Лідса в області серцево-судинних захворювань.

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Дослідники впевнені, що як мінімум дві жінки в день вмирали через неправильне лікування. Так, жінкам на 50% частіше, ніж чоловікам, ставлять неправильні перші діагнози, коли вони стикаються з інфарктом міокарда.

Жінкам неправильно надають допомогу при інфаркті
Жінкам неправильно надають допомогу при інфаркті

Як пише The Independent з посиланням на дані фонду, хоча інфаркт вважається "чоловічою»"хворобою, у Великобританії від нього вмирають удвічі більше жінок, ніж від раку молочної залози. 

 
Інфаркт – симптоми
  • Біль у грудях тривалістю понад 15 хвилин;
  • Біль у руках, щелепі, шиї, спині і животі;
  • Запаморочення;
  • Задишка;
  • Нудота;
  • Почуття тривоги;
  • Кашель і хрип.

За словами кардіолога Соні Бабу-Нараян, до таких результатів призводить погана обізнаність про серцеві захворювання у жінок, відсутність правильної діагностики та відповідного лікування. Крім того, пацієнтки не знають точні симптоми серцевого нападу, через це не звертаються вчасно до лікарів, до того ж отримують медичну допомогу повільніше, ніж чоловіки.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Жіноче здоров’я Медицина
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