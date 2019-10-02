Жінки помирають через неправильне лікування інфаркту частіше за чоловіків
За останні десять років можна було врятувати 8200 жінок від смерті через інфаркт міокарда лише в Англії і Уельсі, якби вони отримували таку ж медичну допомогу, як і чоловіки.
До такого висновку прийшли фахівці британського фонду British Heart Foundation (BHF), який профінансував дослідження вчених Університету Лідса в області серцево-судинних захворювань.
Читайте також: Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
Дослідники впевнені, що як мінімум дві жінки в день вмирали через неправильне лікування. Так, жінкам на 50% частіше, ніж чоловікам, ставлять неправильні перші діагнози, коли вони стикаються з інфарктом міокарда.
Жінкам неправильно надають допомогу при інфаркті
Як пише The Independent з посиланням на дані фонду, хоча інфаркт вважається "чоловічою»"хворобою, у Великобританії від нього вмирають удвічі більше жінок, ніж від раку молочної залози.
- Біль у грудях тривалістю понад 15 хвилин;
- Біль у руках, щелепі, шиї, спині і животі;
- Запаморочення;
- Задишка;
- Нудота;
- Почуття тривоги;
- Кашель і хрип.
За словами кардіолога Соні Бабу-Нараян, до таких результатів призводить погана обізнаність про серцеві захворювання у жінок, відсутність правильної діагностики та відповідного лікування. Крім того, пацієнтки не знають точні симптоми серцевого нападу, через це не звертаються вчасно до лікарів, до того ж отримують медичну допомогу повільніше, ніж чоловіки.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.