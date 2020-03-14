Жінку, яка померла від коронавірусу, ховали без присутності родичів

У Радомишлі поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією. На церемонії не було ані рідних, ані близьких жінці людей.

На похоронній церемонії були присутні лише працівники, які обслуговують процес поховання, повідомляє Укрінформ, посилаючись на міського голову Володимира Тетерського.

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Жінку поховали на центральному цвинтарі міста. Рідні та друзі у цей час перебували вдома на обсервації.

Жінку сьогодні поховали на центральному цвинтарі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров’я обласної адміністрації,

– розповів Володимир Тетерський.

Нагадаємо, 12 березня у жінки, що приїхала з Польщі, діагностували коронавірус. Наступного дня вона померла від легеневої пневмонії – лікарям не вдалося врятувати її життя.

Станом на 13 березня, в Україні зафіксували 3 випадки коронавірусу та 1 летальний випадок.



Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

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