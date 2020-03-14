24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Жінку, яка померла від коронавірусу, ховали без присутності родичів

-
Смерть від коронавірусу в Україні / unsplash.com

У Радомишлі поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією. На церемонії не було ані рідних, ані близьких жінці людей.

На похоронній церемонії були присутні лише працівники, які обслуговують процес поховання, повідомляє Укрінформ, посилаючись на міського голову Володимира Тетерського.

До теми Як ховатимуть померлих від коронавірусу

Жінку поховали на центральному цвинтарі міста. Рідні та друзі у цей час перебували вдома на обсервації.

Жінку сьогодні поховали на центральному цвинтарі Радомишля. Ми виконали всі рекомендації, які отримали від управління охорони здоров’я обласної адміністрації,
– розповів Володимир Тетерський.

Нагадаємо, 12 березня у жінки, що приїхала з Польщі, діагностували коронавірус. Наступного дня вона померла від легеневої пневмонії – лікарям не вдалося врятувати її життя. 

Станом на 13 березня, в Україні зафіксували 3 випадки коронавірусу та 1 летальний випадок.

Як берегтися від коронавірусу
Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Головні новини 13 березня: перша смерть в Україні від коронавірусу, скандальні угоди у Мінську
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Жертви Новини Житомира Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 06:25 Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
Анастасія Лукашевська
13 березня 19:34 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
13 березня 17:10 Як зберігати здоровий сон: поради спеціаліста
Юлія Девда
13 березня 12:15 Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
12 березня 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук