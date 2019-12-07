Жінку змогли врятувати після 6-годинної зупинки серця

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Жінка вижила після 6-годинної зупинки серця / unsplash.com

34-річну британку Одрі Меш, яка живе в Барселоні, врятували після шестигодинної зупинки серця.

Про цей випадок пише газета La Vanguardia.

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Одрі Меш і її чоловік Роен Шумен відпочивали в Піренейських горах, де в неділю, 3 листопада, їх накрила лавина. Серце пацієнтки зупинилося за три години до того, як її привезли в лікарню в стані сильного переохолодження, з температурою тіла 20,2 градуса.

Жінка нічого не пам'ятає про той день
Жінка нічого не пам'ятає про той день

В операційній Меш під'єднали до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації, щоб наситити кров киснем. Коли температура тіла піднялася до 30 градусів, серце пацієнтки "завели" дефібрилятором. Що здивувало лікарів, у Меш не спостерігалося неврологічних порушень.

Лікар Едуард Аргудо називає випадок винятковим. За його словами, дівчині пощастило, що "мозок швидко заморозився, і потреба кисню знизилася ще до зупинки серця". Саме тому її вдалося врятувати.

Через 11 днів Меш виписали з лікарні. День, коли вони з чоловіком підійматися в гору, вона не пам'ятає.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я
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