Жіноче обрізання: які існують види і чим небезпечно
Дані ООН свідчать, що близько 200 мільйонів дівчат та жінок стали жертвами болісної процедури – жіночого обрізання.
Більшість жінок, які перенесли операцію, живуть в основному в країнах Близького Сходу та Африки. Попри це, є свідчення про випадки обрізання жінок в країнах Азії і Латинської Америки. У тому числі такі операції проводилися в Західній Європі, Північній Америці, Австралії та Нової Зеландії, заявляє ООН.
Читайте також: Сім шкідливих порад гінеколога, яких не варто дотримуватись
Які існують типи жіночого обрізання
Тип I. Кліторектомія.
Жінці повністю або частково видаляють клітор.
Тип II. Видалення клітора і малих статевих губ.
Тип III. Інфібуляція.
Під час цієї операції відрізають або малі статеві губи, або великі, потім плоть зшивається, таким чином закривається клітор, отвір уретри і вхід у піхву. Залишається тільки невеликий отвір для сечовипускання.
Це особливо небезпечна процедура через високий ризик виникнення інфекційного зараження. Після такої операції у дівчини або жінки залишається занадто малий отвір, через що статевий акт стає неможливим. Також при пологах можуть виникнути проблеми, які можуть загрожувати як здоров'ю матері, так і дитини.
Жіноче обрізання становить загрозу для матері та дитини
Тип IV. У цю групу об'єднуються всі практики обрізання: проколювання, вишкрібання і припікання клітора або області геніталій.
Чому роблять обрізання
Найчастіше причинами проведення операції є певні соціальні норми, релігійні переконання, неправильні уявлення про гігієну. Це також вважається одним зі способів зберегти незайманість і умовою для укладення шлюбу в деяких культурах.
Іноді обрізання стає своєрідним обрядом ініціації — вступом у доросле життя. У низці країн дівчині майже нереально вийти заміж, якщо їй не зробили цю операцію.
Хоча ніякого позитивного впливу на здоров'я і гігієну така операція не робить, проте в регіонах, де практикується жіноче обрізання, жінка, яка не зазнала операції, вважається нездоровою, нечистою і невідповідною для шлюбу.
Часто жінкам проводять цю операцію проти їх волі. Переважна більшість лікарів у всьому світі сходяться на думці, що ця операція по суті є насильством щодо жінок і порушенням прав жінок.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.