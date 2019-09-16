Жіноче обрізання: які існують види і чим небезпечно

Дані ООН свідчать, що близько 200 мільйонів дівчат та жінок стали жертвами болісної процедури – жіночого обрізання.

Більшість жінок, які перенесли операцію, живуть в основному в країнах Близького Сходу та Африки. Попри це, є свідчення про випадки обрізання жінок в країнах Азії і Латинської Америки. У тому числі такі операції проводилися в Західній Європі, Північній Америці, Австралії та Нової Зеландії, заявляє ООН.

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Які існують типи жіночого обрізання

Тип I. Кліторектомія.

Жінці повністю або частково видаляють клітор.

Тип II. Видалення клітора і малих статевих губ.

Тип III. Інфібуляція.

Під час цієї операції відрізають або малі статеві губи, або великі, потім плоть зшивається, таким чином закривається клітор, отвір уретри і вхід у піхву. Залишається тільки невеликий отвір для сечовипускання.

Це особливо небезпечна процедура через високий ризик виникнення інфекційного зараження. Після такої операції у дівчини або жінки залишається занадто малий отвір, через що статевий акт стає неможливим. Також при пологах можуть виникнути проблеми, які можуть загрожувати як здоров'ю матері, так і дитини.



Жіноче обрізання становить загрозу для матері та дитини

Тип IV. У цю групу об'єднуються всі практики обрізання: проколювання, вишкрібання і припікання клітора або області геніталій.

Чому роблять обрізання

Найчастіше причинами проведення операції є певні соціальні норми, релігійні переконання, неправильні уявлення про гігієну. Це також вважається одним зі способів зберегти незайманість і умовою для укладення шлюбу в деяких культурах.

Іноді обрізання стає своєрідним обрядом ініціації — вступом у доросле життя. У низці країн дівчині майже нереально вийти заміж, якщо їй не зробили цю операцію.

Хоча ніякого позитивного впливу на здоров'я і гігієну така операція не робить, проте в регіонах, де практикується жіноче обрізання, жінка, яка не зазнала операції, вважається нездоровою, нечистою і невідповідною для шлюбу.

Часто жінкам проводять цю операцію проти їх волі. Переважна більшість лікарів у всьому світі сходяться на думці, що ця операція по суті є насильством щодо жінок і порушенням прав жінок.

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