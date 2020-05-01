Жіноче здоров'я: чи нормально відчувати овуляцію

Деякі жінки відчувають овуляцію і такі відчуття можуть бути дуже неприємними. Гінекологи попередили, що не варто ігнорувати болючу симптоматику під час овуляції, а навпаки відстежувати сигнали організму.

Чи нормально відчувати овуляцію розповіла лікарка-гінеколог Вікторія Бугро для Anywell.

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Відчувати овуляцію – нормально

Овуляція – що це? Овуляція — це процес виходу дозрілої яйцеклітини з домінантного) фолікула в одному з яєчників (рідше овуляція відбувається у двох яєчниках). Відчувати або не відчувати овуляцію цілком нормально.

За овуляторного менструального циклу жінка чітко відстежує зміни цервікального слизу. Для полегшення міграції сперматозоїдів у фертильний період шийка матки виробляє прозорий слиз. Саме він є ознакою овуляції. Часом до слизу підмішується невелика кількість крові, і це варіант норми. Тривалість овуляції – 24 години.

У деяких жінок овуляція супроводжується больовим синдромом — від легкого поколювання до серйозного нападу. Це явище називають овуляторним синдромом.

Які симптоми під час овуляції не можна ігнорувати

Під час овуляції може виникнути ускладнення — апоплексія (розрив) яєчника. Найчастіше це ускладнення виникає у період близький до овуляції, а провокує його пристрасний статевий акт. Часто апоплексія вимагає оперативного лікування через кровотечу з судин пошкодженого яєчника у порожнину малого тазу.

Важливо! Без допомоги вона може закінчитися смертю від крововтрати. Часті травми яєчників небажані через підвищення ризиків онкологічних захворювань, ендометріозу.



Допомогти можуть оральні контрацептиви / Фото Unsplash

Для жінок з овуляторним синдромом оптимальним рішенням є прийом комбінованих гормональних контрацептивів без перерви на місячні.

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