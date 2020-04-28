Жіночі гормони розглядають, як ліки проти коронавірусу для чоловіків

Чоловіки важче хворіють на COVID-19. Американські медики припускали, що це через гормони, і вирішили спробувати лікувати пацієнтів чоловічої статі естрогенами та прогестероном.

Те, що чоловіки частіше надходять в лікарні з важкими симптомами коронавірусної інфекції, було помічено ще під час спалаху епідемії в Китаї. У США, як і в інших країнах, спостерігається приблизно схожа картина, пише New York Times.

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За словами доктора Сари Гандехарі, пульмонолога з лікарні Лос-Анджелеса, три чверті пацієнтів інтенсивної терапії з COVID-19 – чоловіки. І водночас вагітні жінки, у яких зазвичай знижений імунітет, але підвищений рівень естрогену і прогестерону, переносять хворобу досить легко.



Інші лікарі вважають, що чоловіки важче хворіють через спосіб життя / unsplash.com

Тому лікарі вирішили застосувати жіночі гормони для лікування чоловіків з COVID-19. Гормональну терапію вже тестують в Нью-Йорку, а на наступному тижні прогестерон, що має протизапальний ефект, почнуть вводити хворим і в Лос-Анджелесі.

Далеко не всі вчені погоджуються і з "гормональною" гіпотезою, вказуючи на те, що серед людей похилого віку пацієнтів з важкими хворобами чоловіки також в більшості.

Одним з найпоширеніших пояснень більшої схильності чоловіків до захворювання є їхня поведінка. Вони більше курять і рідше миють руки. Але є припущення, що справа також і в відмінностях імунних систем – у жінок вона сильніша.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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