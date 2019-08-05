Жіночу менопаузу можна відтермінувати на 20 років

Науковці з Великобританії створили медичну процедуру, яка дозволить відстрочити настання менопаузи приблизно на 20 років.

Лікарі стверджують, що операція може допомогти тисячам жінок, які відчувають серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як серцеві захворювання і послаблення кісток, остеопороз, які викликає менопауза, пише The Guardian.

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Але фахівці вважають, що та ж сама процедура могла б також поліпшити життя мільйонів інших жінок, затримавши початок інших поширених симптомів менопаузи, які варіюються від поганого настрою, занепокоєння і проблем зі сном до припливів, нічної пітливості, зменшення статевого потягу.

Менопауза або клімакс – що це? Це припинення у жінок менструації, яке супроводжується сповільненим обміном речовин, зменшенням вироблення гормонів в організмі.

Процедура, яка коштує від 7 000 до 11 000 фунтів провели на дев'ятьох жінок. Їм видалили й заморозили тканини яєчника з метою відстрочки менопаузи, коли вони будуть старшими.



Менопауза негативно впливає на самопочуття жінки

Коли жінки вступають в менопаузу, заморожені тканини можна розморозити й перенести назад в організм. Для відновлення рівня гормонів лікарі зазвичай вибирають місце з хорошим кровопостачанням, наприклад, під пахвою. Якщо тканина яєчника переживе цей процес, вона повинна відновити рівень статевих гормонів і зупинити менопаузу.

Лікарі вже використовують аналогічну процедуру, щоб захистити фертильність дівчаток і жінок, які збираються лікуватися від раку. Перш ніж почати протиракову терапію, лікарі видаляють яєчникову тканину і заморожують її. Якщо жінка бажає мати дітей в майбутньому, то тканина розморожують і повторно імплантують поруч з матковими трубами.

Наскільки нова процедура затримає менопаузу, залежить від віку, коли береться тканину і коли вона повертається. Тканина, взята у 25-річної жінки, може відкласти менопаузу на 20 років, тоді як тканину, узята у 40-річної, може тільки відстрочити її початок на п'ять років.

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