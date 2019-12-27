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Жирна їжа пов'язана з втратою зору у літніх людей

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З чим пов'язана втрата зору / Unsplash

Згідно з новими дослідженнями, спосіб харчування, збагачений червоним м'ясом та жирною їжею, може стати основною причиною втрати зору у літніх людей.

Люди, які дотримуються типової західної дієти, мають втричі більше шансів на розвиток вікової макулярної дегенерації, повідомляє Ophtalmology.

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У дослідженні взяло участь близько 1300 осіб, й у більшості з них не було макулярної дегенерації. Рання стадія захворювання була виявлена лише у 117 людей, а у 27 – пізня.

Впродовж 18 років всі учасники розповідали про свій раціон. Дослідники виявили, що люди, які дотримувалися західної дієти, мали значно більше шансів розвинути макулярну дегенерацію до пізньої стадії. 

Що збільшує ризики втрати зору
На макулярну дегенерацію страждає близько 50-60% населення світу / Unsplash

Вчені пов'язали деякі продукти з підвищенням ризику:

  • Червоне й оброблене м'ясо;
  • Жири, такі як маргарин і масло;
  • Молочні продукти з високим вмістом жирів;
  • Смажена їжа;

Дієта – це єдиний спосіб зменшити ризик втрати зору через вікову макулярну дегенерацію,
– розповідає провідна авторка дослідження Еммі Міллер. 

Вона зазначила, що дослідження не доводить того, що здорове харчування точно зменшує ризики, але воно показує, яких харчових продуктів варто уникати. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здоров’я очей Дієти
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