Для чого людині жирова тканина і що вона собою являє

Жирова тканина – найбільший гормональний орган людини, що впливає навіть на настрій та поведінку.

Вченими були зроблені численні розрахунки, після чого з’ясовано, що людина вагою 70 кг має запаси жиру, які можуть забезпечувати енергетичні потреби організму протягом 40 днів повного голодування.

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Жирова тканина – що це? Це найбільший ендокринний орган в організмі людини, який бере участь у процесах синтезу, накопичення та метаболізму гормонів. Кількісна зміна жирової тканини, а також тип розподілу її в організмі викликає гормональні розлади, і навпаки, зміни гормонального статусу можуть впливати на коливання маси тіла.

Навіщо нам потрібна жирова тканина в організмі?

Жирова тканина є основним джерелом енергії й грає важливу роль в регуляції енергетичної сталості організму. Вона ж повноцінний і дуже активний гормональний орган, який секретує велику кількість власних гормонів — адіпокіни.

Адіпокіни мають різні біологічні ефекти. Регуляція обміну жирів і підтримання сталості рівня глюкози — очевидні механізми. Вони регулюють процеси запалення, згортання, впливають на імунітет, утворення кісткової тканини, пухлинний ріст.

Саме з цими ефектами пов’язані всі ризики захворювань, які асоціюються з масою тіла. У жінок жирова тканина бере участь в регуляції роботи репродуктивної системи за допомогою гормону жирової тканини лептину.

При різкому зниженні ваги першою "вимикається" саме регуляція менструального циклу — зникають місячні. У чоловіків жирова тканина підтримує баланс естрогени-тестостерон, впливає на якість сперми, лібідо.

Надлишок жирової тканини — абсолютний маркер, який свідчить про проблеми зі здоров’ям. У такому випадку весь організм змушений гормонально та обмінно перебудуватися для того, щоб відповідати її наявності.

Жирова тканина також впливає на наш настрій і регулює наші поведінкові реакції.

Депонуюча функція жирової тканини характеризується високою концентрацією стероїдних гормонів, в порівнянні з показниками сироватки крові, особливо андрогенних фракцій.

Крім того, жирова тканина стимулює секрецію інсуліну та знижує синтез секс-гормонозв'язуючого глобуліну (СГЗГ), тим самим збільшуючи рівень андрогенів та естрогенів, що вільно циркулюють.

Підшкірна жирова клітковина утворює ізоляційний шар, який попереджує нераціональні втрати тепла. М’яка жирова тканина – ідеальна подушка для внутрішніх органів, що оберігає їх від струсів при різких рухах і падіннях.

В останні роки стало відомо, що молекули жирів і жироподібних речовин – це основний компонент клітинних мембран, на внутрішній і зовнішній поверхнях яких постійно проходять складні реакції обміну речовин. Саме цьому витрачати жир на енергетичні потреби в організмі дозволено лише "обраним" органам і лише в критичних ситуаціях, коли відчувається нестача вуглеводів.

В пріоритеті лише серцевий м’яз – міокард. 67 % використовуваного серцем кисню іде на окислення жирних кислот і не більше 20% – на окислення глюкози. Всім іншим органам таке право надається після тривалої та інтенсивної роботи, з тим, щоб уникнути небезпеки "енергетичної кризи".

Існує 2 типи жиру

- білий жир, його іноді називають жовтим жиром, із за каротину, який в ньому міститься, і надає йому цей характерний колір. Він має більше поширення по всьому організму;

- коричневий жир — більш рідкісний у людини, бере участь у процесі терморегуляції.

Закономірно, але жирові клітини у цих жирах неоднакові.

Ті клітини, які знаходяться близько черевних органів, множинні й мають маленький розмір у порівнянні з тими, які знаходяться в підшкірній жировій клітковині. У чоловіків, жирові клітини в області плечового пояса, більш об'ємні, ніж ті, які знаходяться в області сідниць. У жінок же, навпаки, адипоцити на сідницях більші.

Білий жир становить 15 - 20 % маси тіла у дорослого чоловіка і 20 - 25 % у дорослої жінки. Його головна роль полягає в захопленні, утворенні, зберіганні та вивільненні жиру таким чином, щоб забезпечити організм потрібними калоріями для його функціонування.

Підшкірний жир виконує ще дві інші функції: він утворює термічний і механічний ізолятор.