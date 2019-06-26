Жити у багатоповерхівках небезпечно: вчені розповіли чому

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Жити у багатоповерхівках небезпечно
Жити у багатоповерхівках небезпечно / ripost.hu

Вчені з Литовського університету медичних наук прийшли до висновку, що забруднення повітря і проживання в багатоквартирних будинках можуть підвищувати ризик хвороб серця.

Дослідники оцінили зв'язок відстані між приватними й багатоквартирними будинками та дорогами (а також зеленими насадженнями) з розвитком гіпертензії та ознаками метаболічного синдрому, пише MedicalXpress.

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Метаболічний синдром – що це?

Це комплексне порушення обмінних процесів, що виникають в людському організмі. Між метаболічними порушеннями й захворюваннями серцево-судинної системи існує тісний зв’язок. Саме тому на тлі цього синдрому у людини може виникнути інсульт, інфаркт, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, гіпертонія, тощо.

Цей зв'язок простежували у людей, що живуть у приватних будинках або багатоповерхових будинках у місті Каунас, місті з 280 тисячами населення.

Експерти виявили, що забруднення повітря від автомобільних вихлопів сприяє підвищенню кров'яного тиску і виникнення стану, що передує цукровому діабету.

Однак негативний вплив спостерігалося тільки у тих, хто жив в багатоквартирних будинках. Вчені вважають, що поблизу багатоповерхівок дорожній рух інтенсивніший і автомобільних вихлопів більше.

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На здоров'я також чинять негативний вплив висока щільність населення і шумове забруднення.

Водночас близьке розташування до рослин покращує здоров'я жителів міста. Для боротьби з високим ризиком серцево-судинних захворювань та інших небезпечних для життя станів дослідники пропонують покращувати шумоізоляцію квартир і розвивати зелені зони.

Висновок: життя у багатоквартирних будинках може підвищувати ризик хвороб серця, інсульту і діабету 2-го типу.

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Теги: Здоров'я Серцево-судинні захворювання Новини Здоров'я Здорове життя дослідження
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