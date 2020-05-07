Житомирська лабораторія перевантажена тестами на COVID-19: керівника вже звільнили

Про ситуацію з Житомирською лабораторією, яку днями закрили на прийом нових зразків для ПЛР-досліджень, вже повідомили президенту Зеленському. Ситуацію вже взяли під контроль у МОЗ, зокрема, – керівника лабораторії звільнили.

Про ситуацію на Житомирщині Зеленському доповіли під час селекторної наради, передає пресслужба Офісу Президента.

Раніше У Житомирі лабораторія призупинила опрацювання ПЛР-тестів на COVID-19

Володимиру Зеленському доповіли про ситуацію з Житомирською вірусологічною лабораторією, яка нібито завантажена на сім – вісім днів наперед і збиралася зробити триденну перерву в тестуванні на коронавірус,

– мовиться у повідомленні.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже поспілкувався з представниками лабораторії та вирішив менеджерські питання, які заважали проведенню тестування на COVID-19.

"Так, є велика кількість зразків в певних областях, зокрема, в Житомирській. Сьогодні частина зразків Житомирського обласного лабораторного центру була відправлена ​​в інші лабораторії, які менш завантажені", – розповів про ситуацію Ляшко на своїй фейсбук-сторінці.

Він підтвердив, що минулого тижня отримав кілька сигналів про те, що в Житомирській області є проблеми з проведенням ПЛР-досліджень і затримкою результатів тестувань.

2 травня у Житомир відправилася комісія Міністерства охорони здоров'я, яка за підсумками перевірки дала відповідні рекомендації виконувачу обов’язків керівника Житомирського лабораторного центру. Той, своєю чергою, пообіцяв взяти ці рекомендації в роботу і виправити помилки.

"6 травня мені повідомили, що нічого не змінилося і керівник лабораторії направив лист, що протягом 3 днів лабораторія не братиме зразки на дослідження коронавірусної хвороби. Після дзвінка відразу поїхав туди", – повідомив головний санітарний лікар України.

На місці Ляшко поговорив з працівниками лабораторії та її керівником. Відтак, на думку Ляшка, головна проблема полягає у відсутності комунікації та організації процесу.

Медичні працівники лабораторії – молодці і працюють понаднормово вже кілька місяців. Питання стоїть тільки в самій організації процесу. На поточний момент прийняв рішення звільнити виконувача обов'язків керівника Житомирського обласного лабораторного центру,

– наголосив Віктор Ляшко.

Протягом найближчих декількох днів у МОЗ збираються визначитися із новою кандидатурою на цей пост. На людину покладуть тимчасове виконання обов'язків керівника лабораторного центру і головного державного санітарного лікаря Житомирської області, а після завершення епідемії COVID-19 оголосимо конкурс на цю посаду.

Яка ситуація з коронавірусом на Житомирщині? Станом на 7 травня там зафіксували 468 випадків COVID-19, 43 пацієнтів одужали та ще 11 померли від ускладнень, спричинених інфекцією. Найбільша кількість заражень зафіксовано у Житомирі, Коростені та Бердичеві.