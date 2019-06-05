"Живий пластир": знайшли спосіб, який швидко відновить серце після нападу

Британські дослідники створили "живий пластир" зі стовбурових клітин, який здатний відновити серце після пережитого серцевого нападу.

Вчені з Імперського коледжу Лондона виростили в лабораторних умовах пластир розміром 3 на 2 сантиметри, пише MedicalExpress.

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Під час інфаркту серце голодує від життєво важливих речовин і кисню, вбиваючи частини серцевого м'яза. Це послаблює серце і в кінцевому підсумку може призвести до серцевої недостатності, виснажливого стану, що робить навіть щоденні прості завдання, наприклад, піднімання по сходах або одягання.

Пластир містить до 50 мільйонів людських стовбурових клітин, які перетворюються на здоровий серцевий м’яз. Розробка містить речовини, які здатні відновлювати та оновлювати клітини серця.



Пластир містить до 50 мільйонів людських стовбурових клітин

Експерти вже провели дослідження над кроликами. Дослідження показали, що пластир покращує функцію серця після серцевого нападу. Після закінчення періоду до 4 тижнів детальні сканування серця показали, що лівий шлуночок серця (камера, відповідальна за перекачування крові до тіла через аорту) відновлюється без розвитку аномальних серцевих ритмів.

За словами дослідників, пластирі підживлювалися кровоносними судинами, які ростуть від серця реципієнта.



Пластир, який відновлює серце після нападу

Вчені будуть проводити подальші дослідження для розробки клінічних випробувань: спершу для перевірки безпеки, потім – для того, щоб побачити, чи можна досягти подібних рівнів відновлення серця у людей.

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