Жоден не звільнився, – український лікар розповів про зарплати колег в Італії під час епідемії

Лікарі з України їздили до Італії на допомогу колегам та за досвідом роботи під час епідемії. В умовах жорсткого карантину вони побачили, як працюють італійські медики та як змінилася оплата їхньої праці.

10 українських лікарів у квітні перебували у місті Пезаро в провінції Марке (ще 10 лікарів були у місті Урбіно тієї ж провінції). Про досвід поїздки до Італії в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 8 травня розповів керівник госпіталю МВС в Київській області Юрій Сак.

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Жорсткі умови карантину і пустка на вулицях

"Пролітаючи над Римом, ми бачили повністю пусті дороги, пусті міста. Ми не побачили майже жодної машини", – розповів Сак. А дорогою з Риму до Марке українці їхали автобанами 4 години й за цей час побачили хіба десяток автомобілів.

Це дуже сильно контрастувало з тим, що ми бачили, коли летіли назад і пролітали над Києвом, і рухалися дорогами Києва. Це дуже впадає в очі – це з приводу карантину й тих заходів, які вживала Італія і які вживала Україна,

– наголосив український лікар.

І додав, що й у самому Пезаро діяли дуже жорсткі правила як перебування на вулиці, так і в готелі. Українці мешкали по одному в номері й не мали права навіть рухатися у готелі з кімнати до кімнати. Рук не вистачало, а от важких рішень було понад міру

Італійські лікарі зізнавалися українським, що не встигали приймати пацієнтів і змушені були приймати важкі рішення – кого рятувати, а кого не варто, бо не вистачало рук.

Вони чітко для себе визначили: легких пацієнтів не госпіталізовувати, а відправляти на самоізоляцію. Це, у принципі, й ми використовуємо. У госпіталь клали лише людей із середнім ступенем тяжкості та важких пацієнтів,

– пояснив Сак.

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Зарплата лікарів у Італії не зросла – вона зменшилася

Сак розповів, що українці питалися в італійських колег, чи змінилася у них під час епідемії зарплата.

Вони сказали: "Так, змінилася – у бік зменшення". Нам було цікаво, чому так. Вони пояснили: бо зарплата лікаря в Італії залежить від роботи в госпіталі й консультацій поза госпіталем. А консультації у період епідемії відпали, тож зарплата зменшилася,

– зауважив Юрій Сак.

І додав: "Я запитав, скільки лікарів чи медсестер звільнилися чи змінили місце роботи. Нам відповіли, що жоден не звільнився і жоден нікуди не перевівся. Вони дуже згуртовані, дуже дорожать місцем, де працюють".

Техніка – не проблема, проблема – хто з нею працюватиме

Юрій Сак зазначив, що технічне оснащення італійських лікарень дійсно набагато краще, ніж українських: "Подібне оснащення ми можемо побачити в деяких центральних клініках Києва, може, Дніпра, Харкова. У районних лікарнях ми такого не побачимо".

Але хочу звернути увагу, що ми можемо наповнити лікарні передовою технікою – питання, хто буде на цьому всьому працювати,

– наголосив лікар.

І додав, що наразі "основна задача – зберегти персонал, зберегти лікарів, медсестер, санітарок, які опинилися перед вибором: залишатися працювати чи кидати ті місця, де у них високий ризик захворіти".

Італія – на третьому місці у світі за кількістю хворих на COVID-19, їх там вже понад 217 тисяч (більше випадків зафіксували лише у США та Іспанії), 30 тисяч людей померли. Додамо,​ що коронавірус виявили в країні у приблизно 20 тисяч медпрацівників.

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