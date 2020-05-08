Жодна найбагатша країна світу не може собі дозволити великі лікарні кожні 20–40 км, – лікар

Нині у МОЗ розгорівся скандал стосовно медреформи, яка вступила в дію 1 квітня. Згідно з новим правилом "гроші йдуть за пацієнтом" існує ризик, що деякі лікарні можуть закритися. Натомість провідні лікарі вважають, що їх просто необхідно перепрофілювати та оптимізувати.

В ефірі "Право на владу" головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Володимир Красьоха розповів, що жодна найбагатша країна світу не може собі дозволити великі багатопрофільні лікарні кожні 20–40 кілометрів, повідомляє 24 канал.

До теми Ті лікарні, які недоотримали кошти, не виконали завдання, які потрібні для реформи, – лікар

Він розповів, що в багатших країнах, які реформували медицину, у містах з 15–20 тисячним населенням немає пологових чи реанімації, а оскільки немає реанімації, то немає хірургії, акушерсько-гінекологічного відділення – "це вже давно не стаціонарні відділення".

Пріоритетом є ті захворювання, де найбільша смертність: онкологія, серцево-судинні захворювання, цереброваскулярні хвороби й так далі,

– сказав Красьоха.

Він розповів, що його лікарня виграла з медичної реформи, але згоден з тим, що тарифи потрібно переглянути. Натомість лікар підкреслив, що "держава повинна чесно визначити пріоритети".

Для того, щоб реформа стартувала, НСЗУ і МОЗ не може загравати з політикою і покривати все,

– додав він.

На його думку, окремий пакет коштів, який все покриватиме, в першу чергу повинна мати первинка, екстрена медична допомога, інфаркти, інсульти та всі невідкладні стани, які є в стаціонарі, враховуючи екстрені пологи та кесарів розтин.

За його словами усі ланки медичної допомоги можуть покращити своє становище, якщо просто оптимізують свою роботу.

До прикладу, закриють пусті приміщення, які не використовуються, але опалюються тощо. За словами Красьохи, усі лікарі знали суть медреформи завчасно та мали час це зробити.

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