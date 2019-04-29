Жодних мультиків та гаджетів: у ВООЗ назвали формулу повноцінного розвитку дитини

ВООЗ випустила нові рекомендації про здоров'я дітей віком до п'яти років. Вони складаються з повноцінного сну та фізичної активності. На ґаджети та мультфільми місця немає.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначила, що у ВООЗ назвали норми проведення часу для дітей перед екраном та з ґаджетами.

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Для дітей віком до двох років експерти радять уникати часу перед екраном чи з телефоном взагалі. Для дітей старших за два роки такий час має обмежуватися 60 хвилинами, але не більше. Краще знайти інший спосіб проведення часу.

Лікар Уляна Супрун “Звісно, буває важко втримати увагу дітей, тому батьки схильні використовувати будь-які засоби. Подивитися мультики чи погратися телефоном — чи не найпопулярніші опції. Втім, дозволяти малюкам годинами бавитися ґаджетами — не найкраща ідея. Особливо, коли йдеться про здоров’я”.

У ВООЗ радять як дітям, так і дорослим бути рухливими якомога більше. А от розваги перед екраном у вигляді перегляду мультиків чи гри на телефоні не входять до цього переліку.

Основні рекомендації щодо фізичної активності

1. Бути активними якомога більше та різними засобами. Хороший спосіб залучити малюка рухатися — інтерактивні ігри на підлозі.

2. Для тих малят, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилини на день (в час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Потрібно залучати їх до того, щоб вони рухали кінцівками.

3. Не залишайте дитину в колисці, гойдалці чи у слінгу понад годину. Що менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини та зменшуються ризики мати зайву вагу.

4. Дітям від двох років і старше потрібно бути фізично активними три години щодня. Активність може бути різної інтенсивності — гра з м’ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Що більше, то краще. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як на вулиці, так і в приміщенні.

5. Якщо дитина хоче сидіти, то залучайте її до читання, розповідей, настільних ігор, головоломок, малювання.

Рухова активність добре впливає на фізичний розвиток дитини – покращує розумові здібності, здатність. концентруватись та будувати соціальні контакти. Будьте добрим прикладом для дитини.

Надзвичайно важливим є здоровий та повноцінний сон.

Рекомендація ВООЗ щодо сну немовлят та підлітків

• немовлята до трьох місяців повинні мати 14–17 годин сну (віком 0–3 місяці) або

• немовлята від трьох місяців до одинадцяти –12–16 годин

• діти віком від 1 до 2 років — 11–14 год хорошого сну з регулярним часом на пробудження та нічний сон.

• дітям від 3 років потрібно спати щонайменше 10–13 годин.

Чим коротший сон за рекомендованим часом – тим вищий ризик зайвої ваги, порушенням емоційної регуляції та зросту. Чим менший сон – тим більше дитина хотітиме проводити час з ґаджетами та дивитися мультфільми.

Повноцінний сон + фізична активність + менше часу сидячи — науково обґрунтований рецепт повноцінного та здорового розвитку дитини.

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