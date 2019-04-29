Жодних мультиків та гаджетів: у ВООЗ назвали формулу повноцінного розвитку дитини
ВООЗ випустила нові рекомендації про здоров'я дітей віком до п'яти років. Вони складаються з повноцінного сну та фізичної активності. На ґаджети та мультфільми місця немає.
В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун зазначила, що у ВООЗ назвали норми проведення часу для дітей перед екраном та з ґаджетами.
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Для дітей віком до двох років експерти радять уникати часу перед екраном чи з телефоном взагалі. Для дітей старших за два роки такий час має обмежуватися 60 хвилинами, але не більше. Краще знайти інший спосіб проведення часу.
У ВООЗ радять як дітям, так і дорослим бути рухливими якомога більше. А от розваги перед екраном у вигляді перегляду мультиків чи гри на телефоні не входять до цього переліку.
Основні рекомендації щодо фізичної активності
1. Бути активними якомога більше та різними засобами. Хороший спосіб залучити малюка рухатися — інтерактивні ігри на підлозі.
2. Для тих малят, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилини на день (в час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Потрібно залучати їх до того, щоб вони рухали кінцівками.
3. Не залишайте дитину в колисці, гойдалці чи у слінгу понад годину. Що менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини та зменшуються ризики мати зайву вагу.
4. Дітям від двох років і старше потрібно бути фізично активними три години щодня. Активність може бути різної інтенсивності — гра з м’ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Що більше, то краще. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як на вулиці, так і в приміщенні.
5. Якщо дитина хоче сидіти, то залучайте її до читання, розповідей, настільних ігор, головоломок, малювання.
Рухова активність добре впливає на фізичний розвиток дитини – покращує розумові здібності, здатність. концентруватись та будувати соціальні контакти. Будьте добрим прикладом для дитини.
Надзвичайно важливим є здоровий та повноцінний сон.
Рекомендація ВООЗ щодо сну немовлят та підлітків
• немовлята до трьох місяців повинні мати 14–17 годин сну (віком 0–3 місяці) або
• немовлята від трьох місяців до одинадцяти –12–16 годин
• діти віком від 1 до 2 років — 11–14 год хорошого сну з регулярним часом на пробудження та нічний сон.
• дітям від 3 років потрібно спати щонайменше 10–13 годин.
Чим коротший сон за рекомендованим часом – тим вищий ризик зайвої ваги, порушенням емоційної регуляції та зросту. Чим менший сон – тим більше дитина хотітиме проводити час з ґаджетами та дивитися мультфільми.
Повноцінний сон + фізична активність + менше часу сидячи — науково обґрунтований рецепт повноцінного та здорового розвитку дитини.
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