Жодного разу до мене не дзвонила, – Супрун про нову очільницю МОЗ

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що вона пропонувала допомогу новій очільниці МОЗ Зоряні Скалецькій, однак, та ще жодного разу з нею не консультувалась.

В інтерв'ю 24 каналу Уляна Супрун розповіла, що після того, як написала заяву на звільнення, запросила Зоряну Скалецьку в Міністерство охорони здоров'я, аби поспілкуватись з нею.

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"Вона замість того, щоб прийти до мене в кабінет і зі мною спілкуватися, пішла до держсекретаря і з ним розмовляла пів години, хоч це не було узгоджено між нами", – пригадала Супрун.

Після цього Уляна Супрун разом зі заступниками розповіли новій очільниці МОЗ про свої обов'язки, першочергові виклики та проблеми. Особливо наголошували на тому, щоб нова міністерка довіряла і спілкувалась з держслужбовцями, які вже працювали в міністерстві.

Уляна Супрун "Коли ми завершили нашу розмову, вона хотіла кілька хвилин відпочити, бо казала, що дуже багато інформації. Тоді вона повернулася в кабінет до директорів, кожен з них розповідав про свої обов'язки. Ще годину-півтори розмовляли. Вже був час йти, Зоряна встала і подякувала за роботу, яку ми зробили.



Я їй сказала, що завжди готова порадитися з нею, допомогти як можу, дала свої контакти – телефон, мейл і все інше. Сказала, що бажаю їй успіхів, і як будуть якісь бажання, проблеми – дзвоніть, говоріть і все"

"І вона пішла. Вона нас не просила, щоб ми залишилися. Для нас було дуже яскраво зрозуміло, що вони нас не хочуть там", – додала колишня в.о. міністра охорони здоров'я.

На питання журналістки, чи дзвонила Скалецька після цього, Супрун відповіла: "Ані разу. Ні писала, ні телефонувала. Не питалася нічого. Як і моїм заступникам. З призначених зараз заступників ми знаємо Младену Качурець. Я можливо раз з нею переписувалася, привітала, що вона стала заступником. Вона подякувала. Ніхто не консультується, ніхто не питає нас".

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