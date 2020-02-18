ЗМІ повідомили, в яке місто прилетить літак з евакуйованими з Уханю

За повідомленнями ЗМІ, львівський аеропорт підтвердив ТСН, що літак, на якому повернуть українців з Уханю приземлиться саме у них. Боїнг компанії "SkyUP " сяде у Львові вранці четверга, 20 лютого.

Про це повідомляє видання ТСН. Так, українська влада не розкриває локацію обсерватора, у якому українці та іноземці, евакуйовані з Уханю, будуть на 14-денному карантині. Найімовірніше, це буде у Львівській області.

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Саме у Львові приземлиться літак з Китаю, а перед тим здійснить проміжну посадку в Алмати.

За словами директора аеропорту, борт сяде на окремий перон, неподалік військового аеродрому, подалі від інших терміналів.

Евакуйованих людей оформлять за спрощеною процедурою і з трапу одразу посадять в автобус.

У джерелі зазначається, що присутність персоналу буле мінімальна, а працівникам аеропорту нададуть захисні біокостюми. Санітарна служба надасть необхідне захисне оснащення та проведе дезінфекцію.

Евакуація українців з Уханя відбудеться 19 лютого, втім МОЗ ще не розповів, де саме громадяни відбудуть 14-денний карантин. Натомість очільниця МОЗ Зоряна Скалецька, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та президент Володимир Зеленський запевняють, що Україна повністю готова до евакуації.

Під час евакуації будуть дотримані усі необхідні засоби та норми безпеки, яких дотримувались й інші країни під час евакуації своїх громадян. Під час посадки на літак, у пасажирів виміряють температуру. Якщо ж вона буде понад 37, 2, то людина не полетить додому, а відправиться до місцевої лікарні.

Після висадки, літак повністю продезінфікують, а усі розхідні матеріали будуть спалені. Окрім того, попри наявність захисних костюмів, на карантин піде й персонал, який займався обслуговуванням пасажирів.

Що стосується лікарні – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, спалення або знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через два тижні, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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