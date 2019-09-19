Зміцнює кістки та покращує зір – названо несподівану користь петрушки
Петрушка – універсальна зелень, яка прикрасить будь-яку страву. Окрім естетичної функції, петрушка містить дуже корисні та потрібні мінерали для нашого організму.
Дієтологи розповіли, які вітаміни та антиоксиданти ви отримаєте споживаючи цю просту зелень.
Читайте також: Один із найкорисніших продуктів на планеті: чим цінні зелені овочі
30 грамів свіжої рубленої петрушки це:
- 11 калорій,
- 2 грами вуглеводів,
- 1 грам білка,
- менше ніж 1 грам жиру,
- 1 грам клітковини,
- 108% добової норми вітаміну A,
- 53% добової норми вітаміну C,
- 547% добової норми вітаміну K,
- 11% добової норми фолату,
- 4% добової норми калію.
Враховуючи, що вітамін К необхідний для кісток і згортання крові, вітамін А і С мають антиоксидантні властивості, а білки, жири і клітчатка просто необхідні нашому організму, користь петрушки для організму важко переоцінити.
Петрушка містить антиоксиданти
Антиоксиданти – це з’єднання, які запобігають пошкодженню клітин від вільних радикалів. Наш організм потребує здорового балансу антиоксидантів та вільних радикалів для підтримки оптимального здоров’я.
Петрушка містить такі антиоксиданти: флавоноїди, каротиноїди і вітамін C.
Дослідження свідчать, що раціон багатий флавоноїдами може знизити ризики виникнення багатьох захворювань, зокрема рак товстої кишки, діабет другого типу і хвороби серця.
Петрушка підтримує здоров’я кісток
Ваші кістки потребують певних вітамінів та мінералів аби залишатися здоровими.
Петрушка багата на вітамін K – необхідна живильна речовина для здоров'я кісток. 30 грамів петрушки забезпечує більше, ніж в 5 разів більше добової норми вітаміну K.
Петрушку можна додавати в смузі
Петрушка може запобігати розвитку раку
Петрушка містить рослинні з’єднання, які можуть надавати протиракову дію.
Окислювальний стрес – це дисбаланс рівнів антиоксидантів та вільних радикалів, що пов’язаний з розвитком деяких хронічних захворювань та раку.
Петрушка багата флавоноїдами, антиоксидантами та вітаміном С, що знижують окислювальний стрес в організмі і можуть знизити ризики розвитку деяких видів раку.
Корисна для зору
Лютеїн, бета-каротин і зеаксантин – три каротиноїди, якими багата петрушка і які допомагають захистити зір. Каротиноїди – це пігмент в рослинах, що має потужну антиоксидантну активність.
Лютеїн та зеаксентин можуть запобігати віковій дегенерації жовтої плями.
Петрушка необхідна для серця
Варто зазначити, що цінність петрушки в тому, що вона є джерелом фолієвої кислоти. В 30 грамах міститься 11% добової норми.
Масштабне дослідження за участю понад 58 000 осіб показало, що споживання фолієвої кислоти пов'язане з 38% зниженням ризику серцево-судинних захворювань.
Екстракт петрушки містить антибактеріальні властивості
Петрушка може попередити ріст бактерій в їжі. Дослідження свідчать, що бактерії, які містяться в петрушці можуть попередити ріст поганих бактерій, а саме – лістерії та сальмонели, які провокують харчові отруєння.
Також екстракт петрушки має антибактеріальну активність проти грибкових і дріжджових інфекцій, плісняви та поширених інфекційних інфекцій на зразок стафілококу.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.