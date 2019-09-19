Зміцнює кістки та покращує зір – названо несподівану користь петрушки

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Петрушка джерело антиоксидантів
Петрушка джерело антиоксидантів / mosbate1.ir

Петрушка – універсальна зелень, яка прикрасить будь-яку страву. Окрім естетичної функції, петрушка містить дуже корисні та потрібні мінерали для нашого організму.

Дієтологи розповіли, які вітаміни та антиоксиданти ви отримаєте споживаючи цю просту зелень.

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30 грамів свіжої рубленої петрушки це:

  • 11 калорій,
  • 2 грами вуглеводів,
  • 1 грам білка,
  • менше ніж 1 грам жиру,
  • 1 грам клітковини,
  • 108% добової норми вітаміну A,
  • 53% добової норми вітаміну C,
  • 547% добової норми вітаміну K,
  • 11% добової норми фолату,
  • 4% добової норми калію.

Враховуючи, що вітамін К необхідний для кісток і згортання крові, вітамін А і С мають антиоксидантні властивості, а білки, жири і клітчатка просто необхідні нашому організму, користь петрушки для організму важко переоцінити.

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Петрушка містить антиоксиданти

Антиоксиданти – це з’єднання, які запобігають пошкодженню клітин від вільних радикалів. Наш організм потребує здорового балансу антиоксидантів та вільних радикалів для підтримки оптимального здоров’я.

Петрушка містить такі антиоксиданти: флавоноїди, каротиноїди і вітамін C.

Дослідження свідчать, що раціон багатий флавоноїдами може знизити ризики виникнення багатьох захворювань, зокрема рак товстої кишки, діабет другого типу і хвороби серця.

Петрушка підтримує здоров’я кісток

Ваші кістки потребують певних вітамінів та мінералів аби залишатися здоровими.

Петрушка багата на вітамін K – необхідна живильна речовина для здоров'я кісток. 30 грамів петрушки забезпечує більше, ніж в 5 разів більше добової норми вітаміну K.


Петрушку можна додавати в смузі

Петрушка може запобігати розвитку раку

Петрушка містить рослинні з’єднання, які можуть надавати протиракову дію.

Окислювальний стрес – це дисбаланс рівнів антиоксидантів та вільних радикалів, що пов’язаний з розвитком деяких хронічних захворювань та раку.

Петрушка багата флавоноїдами, антиоксидантами та вітаміном С, що знижують окислювальний стрес в організмі і можуть знизити ризики розвитку деяких видів раку.

Корисна для зору

Лютеїн, бета-каротин і зеаксантин – три каротиноїди, якими багата петрушка і які допомагають захистити зір. Каротиноїди – це пігмент в рослинах, що має потужну антиоксидантну активність.

Лютеїн та зеаксентин можуть запобігати віковій дегенерації жовтої плями.

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Петрушка необхідна для серця

Варто зазначити, що цінність петрушки в тому, що вона є джерелом фолієвої кислоти. В 30 грамах міститься 11% добової норми.

Масштабне дослідження за участю понад 58 000 осіб показало, що споживання фолієвої кислоти пов'язане з 38% зниженням ризику серцево-судинних захворювань.

Екстракт петрушки містить антибактеріальні властивості

Петрушка може попередити ріст бактерій в їжі. Дослідження свідчать, що бактерії, які містяться в петрушці можуть попередити ріст поганих бактерій, а саме – лістерії та сальмонели, які провокують харчові отруєння.

Також екстракт петрушки має антибактеріальну активність проти грибкових і дріжджових інфекцій, плісняви та поширених інфекційних інфекцій на зразок стафілококу. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Діабет Серцево-судинні захворювання
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