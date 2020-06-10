Змії вимушені поселятися у місті, адже люди самі почали заселяти їх біотопи. Тим самим витісняючи змій зі свого місця існування.

У місті є ті ж гризуни, якими харчуються змії. І їх набагато більше, аніж у дикій природі. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла герпетологиня Української природоохоронної групи Олександра Оскирко.

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Вона додала, що це комфортно для змій, тому що їм не потрібно втрачати енергію на те, щоб шукати їжу, адже вони знаходять її біля людини.

"Насправді не змії до нас підселяються, а ми займаємо їх біотопи та місця проживання", – додала Оскирко.

Як вберегтися від укусу

Герпетологиня Української природоохоронної групи пояснила, якщо зустріли змію у місті, то її варто не чіпати та обійти.

"Якщо ви йдете в ліс, де найчастіше змії кусають, потрібно взувати гумові чоботи, а також штани. Змія не зможе прокусити гумовий чобіт й це буде найкращий варіант для захисту", – розповіла Оскирко.

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Вона додала, якщо зустріти змію у місті, то в більшості випадків вона не буде заважати. В такому випадку потрібно викликати Службу порятунку, яка допоможе забрати змію і вивести її у безпечне місце.