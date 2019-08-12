Змогли виміряти кров'яний тиск людей на відео

Китайським і канадським вченим вдалося визначити кров'яний тиск з відеозапису особи.

Алгоритм дозволяє розраховувати величину тиску з точністю до семи міліметрів ртутного стовпа, пише N + 1.

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Метод фотоплетізмографії дозволяє визначити пульс і тиск, заміряючи зміну обсягу судин після серцевих скорочень за допомогою фоторезистора або камери. Зазвичай цей метод застосовують в контакті з пальцем.

А вчені вже представили алгоритм, здатний вимірювати тиск безконтактно, по відеозапису, зробленого на смартфон.



Вчені змогли виміряти тиск безконтактно

При серцебитті судини особи розширюються, а червоний колір, відбитий від гемоглобіну крові й потрапляє на камеру, стає інтенсивнішим. При цьому інтенсивність світла, відбитого від меланіну, залишається колишньою. Алгоритм вимірює співвідношення цих компонентів у світлі, що попадає на камеру, і реєструє розширення судин.

Дослідники визначили 17 областей на обличчі, які найкраще показують об'єм судин під час серцевих скорочень. Потім вони створили карту, яка допомагає алгоритму ефективно аналізувати зображення.

Для навчання алгоритму використовували датасет з відеозаписів осіб і паралельних вимірювань тиску і пульсу за допомогою тонометра. Всього в дослідженні брали участь 1328 добровольців.

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