Змогли знищити рак за допомогою міді

Вчені перемогли рак у лабораторних мишей шляхом ін'єкцій в їх організм токсичних частинок міді. Це допомогло зробити "суперзаряд" організму тварин.

Дослідники змогли не тільки вилікувати рак, але і домогтися відсутності його рецидивів у лабораторних мишей шляхом ін'єкцій крихітних металевих частинок, зроблених з міді.

Також на тему: Кухонна сіль допомогла сповільнити ріст ракових клітин

Як проходило дослідження?

В ході експерименту групі мишей вводили спеціально створені частинки оксиду міді. Він добувається з міді й кисню, а саме дослідження стосувалося наночастинок, які в сотні разів тонші людської волосини. Частинки вколюють в пухлини одночасно з проведенням імунотерапії – потужного лікування, яке вже активно використовується в онкології.



Мідь також допомогла попередити рецидив захворювання у мишей/Фото:Unsplash

В результаті, пухлини зникли, а коли в організм тварин знову вводили ракові клітини, то імунна система їх миттєво знищувала. Наступним етапом дослідження буде проведення дослідів за участю людей. Автори методики сподіваються, що з її допомогою зможуть позбавити від шкідливої хіміотерапія не менше 60% пацієнтів з різними видами раку. Миші в ході дослідження заражалися пухлинами легень і кишківника, але вчені вважають, що міддю також можна лікувати злоякісні новоутворення грудей і яєчників.

Як метали руйнують пухлини?

Метали відомі своєю токсичністю для живих клітин, вони викликають пошкодження, руйнують ДНК і заважають процесам відтворення. Ось чому шкідливі викиди так небезпечні для нашого здоров'я. Однак використання крихітних доз цих металів і націлювання їх проти певних пухлин дозволяє домогтися лікувального ефекту.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.