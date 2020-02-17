Знання двох мов має несподіваний вплив на розвиток Альцгеймера

У людей, які знають дві мови, симптоми нейродегенеративних захворювань з'являються пізніше, ніж в одномовних людей. Однак, коли хвороба таки розвинулась, інтелектуальні здібності хворих погіршуються швидше. Таким чином, двомовність уповільнює розвиток хвороби Альцгеймера лише до певного етапу.

Ефективного лікування хвороби Альцгеймера не існує, проте нейробіологи вважають, що ризики розвитку хвороби можна знизити шляхом розумових тренувань зокрема, завдяки вивченню іноземних мов. Білінгвізм, тобто володіння двома мовами, традиційно вважають фактором, який допомагає відновлюватися після інсульту, але нові дані свідчать про дещо іншу інформацію, пише New Atlas.

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Як проводили дослідження

У пошуках підтверджень цієї ідеї фахівці з Йоркського університету провели тривале дослідження за участю 158 пацієнтів, які страждають від легких форм когнітивних порушень. Вони розрізнялися за віком, рівнем освіти та знання іноземних мов.

Протягом п'яти років вчені раз на пів року тестували інтелектуальні здібності учасників експерименту, щоб виявити момент переходу від помірних когнітивних порушень до хвороби Альцгеймера.

Несподівані результати

Несподіваним чином виявилося, що в учасників, які володіли однією мовою, хвороба розвинулася в середньому за 2,6 року, а у тих, хто володів двома мовами – за 1,8 року.

Автори припускають, що до моменту початку дослідження в мозку учасників-білінгвів накопичилося більше порушень, ніж в інших учасників, проте це ніяк не виявлялося за результатами тестів.

На думку дослідників, білінгвізм формує інтелектуальний резерв, який дозволяє уповільнити прояв симптомів хвороби Альцгеймера. Однак після того, як хвороба бере своє, втрати розумових здібностей у двомовних людей йдуть швидше, ніж в одномовних. Таким чином, знання іноземних мов може лише на час стримати хворобу Альцгеймера.

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