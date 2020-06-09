Швейцарські вчені виявили, що використання інтернету допомагає зберегти когнітивні здібності в літньому віці.

Особливо це підтверджується для чоловіків, йдеться в роботі, опублікованій в Scientific Reports.

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У фінальну вибірку увійшли 897 учасників (середній вік – 74,3 року), які розповіли вченим, як часто вони користуються інтернетом. Крім того, добровольців запитували про їхній рівень освіти, сфері діяльності, захоплення і хронічні захворювання.

Випробовувані пройшли тест на увагу двічі з проміжком в шість років. В експерименті, відомому як Trail Making Test, учасникам потрібно було якомога швидше і без помилок з'єднати 25 пронумерованих точок.



Тест, які проходили літні люди / Фото Scientific Reports

Додатково випробовувані пройшли ускладнену версію тесту, в якій потрібно було з'єднати не тільки цифри, але і букви в алфавітному порядку.

Активні користувачі інтернету впоралися з тестом швидше за тих, хто був далекий від технологій. Цікаво, що у жінок подібної залежності майже не спостерігалося.

Також вчені помітили, що жінки похилого віку користуються інтернетом рідше за чоловіків. Спостереження може бути пов'язано і з тим, що саме шукають користувачі в інтернеті, вважають вчені.