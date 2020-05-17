Знайшли препарат, який пришвидшує одужання від коронавірусу на тиждень

Вчені опублікували дані експериментального лікування, які доводять ефективність застосування інтерферону проти SARS-CoV-2. Хворі одужували на тиждень раніше, а запалення в організмі було значно слабшим. Застосування цієї ж терапії 17 років тому під час спалаху пневмонії SARS в Китаї також було ефективним.

Міжнародна група вчених провела дослідження за участі 77 пацієнтів, які проходили лікування від COVID-19 середнього ступеня тяжкості в Ухані в період з 16 січня по 20 лютого.

Читайте також: У США винайшли ліки проти COVID-19, які долають коронавірус за чотири дні, – ЗМІ

Особливості дослідження

Хворі не потребували інтенсивної терапії. Їх лікування базувалось на експериментальній терапії, зокрема інтерфероном-α2b. та арбідолом. Була також ще одна група, яка отримувала комбінацію препаратів.

Застосування інтерферону-α2b прискорювало одужання приблизно на 7 днів, в порівнянні з застосуванням арбідолу.

Інтерферони – ефективні проти коронавірусу

В цілому, ефект інтерферону спостерігався як при окремому застосуванні, так і в комбінації з арбідолом. Подібного самостійного ефекту у арбідолу не було.

Застосування інтерферону-α2b значно знизило рівні SARS-CoV-2 в верхніх дихальних шляхах і рівні запальних білків – інтерлейкіну-6 і С-реактивного білка. Примітно, що ефект зберігався у людей будь-якого віку і статі та не залежав від наявності супутніх захворювань.

Це цікаво: Чому чіп у вакцині проти коронавірусу неможливий: спростовуємо черговий фейк

Лікуванняінтерфероном-α2b прискорює очищення верхніх дихальних шляхів від вірусу і зменшує вироблення запальних біомаркерів.

Отримані результати вказують на терапевтичну ефективність інтерферону-α2b проти COVID-19,

– підсумувала авторка дослідження Елеонора Фіш з Університету Торонто.

Зрозуміло, остаточно підтвердження таких висновків повинні дати плацебо-контрольовані дослідження, де одній групі пацієнтів будуть давати інтерферон-α2b, а другій плацебо.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.