Розуміння того, як коронавірус проникає і поширюється по організму має вирішальне значення для розробки вакцини і методів лікування COVID-19. Досі наукова спільнота вважала, що в процесі інфікування бере участь білок ACE2, який дозволяє SARS-CoV-2 проникати в клітини. Але нове дослідження вчених виявило, що є ще один не менш важливий учасник цього процесу.

Команда опублікувала попереднє дослідження, в якому розповіли про білок NRP1, що допомагає SARS-CoV-2 проникати в здорові клітини. Про висновки міжнародної групи вчених пише Nature.

Читайте також Новий препарат ефективний проти головного ускладнення COVID-19

У попередніх дослідженнях йшлося, що концентрація ACE2 підвищена у чоловіків і людей з серцево-судинними захворюваннями, через що вони є в групі високого ризику COVID-19.

З'єднання білків блокує процес інфікування

У нових експериментах вчені з'ясували, що фрагмент спайкового білка коронавірусу може зв'язуватися з NRP1 для інфікування. Фахівці також встановили, що процес з'єднання NRP1 з моноклональними антитілами може блокувати зараження клітин.

Раніше вчені також виявили, що у мишей NRP1 сприяє проникненню вірусних частинок в центральну нервову систему.

Цікаво Важкість перебігу коронавірусом пов'язали з нестачею ще одного вітаміну

Перспектива дослідження

Автори дослідження резюмували, що блокування взаємодії коронавірусу і NRP1 може стати новою стратегією для розробки лікування і вакцини. Поки результати дослідження не пройшли необхідні етапи рецензування.