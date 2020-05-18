Знайшли слабке місце коронавірусу: інфекцію можна блокувати
Дослідники вияснили, що в клітинах SARS-CoV-2 є слабке місце, яке потенційно може бути ціллю для їх знищення.
На відміну від багатьох інших вірусів, SARS-CoV-2 забирає під свої потреби тільки частину потужностей клітини та водночас стимулює синтез білка. Відтак, дослідники вирішили дослідити секрецію білка детальніше.
Читайте також: МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Клітини коронавірусу мають слабке місце
Вчені припустили, що залежність COVID-19 від підвищеного виробництва білка може бути його слабким місцем.
І мали рацію! З'ясувалось, що, якщо заблокувати цей процес, можна зупинити й розмноження вірусу в організмі.
Отримані дані свідчать наступне: хоча багато вірусів зупиняють вироблення білка господаря на користь вірусних білків, SARS-CoV-2 лише незначно впливає на вироблення білка клітини-господаря.
Вірусні білки, ймовірно, продукуються в конкуренції за клітини білків-господарів.
Відкриття допоможе знайти ліки проти коронавірусу / Фото Unsplash
У чому користь відкриття
У рамках експериментів із лабораторними культурами дослідники змогли зупинити розмноження інфекції за допомогою інгібіторів вуглецевого обміну і модифікації РНК.
Після таких результатів, дві фармацевтичні компанії оголосили про клінічні випробування методики.
Актуально: Друга хвиля коронавірусу може виявитись значно гіршою за першу, – ВООЗ
Вчені випробували ряд сполук в лабораторних моделях і виявили деякі, які сповільнювали або зупиняли розмноження вірусів. Ці результати тепер дозволяють звузити пошук активної речовини проти COVID-19 серед вже затверджених препаратів.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.