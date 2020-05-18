Знайшли слабке місце коронавірусу: інфекцію можна блокувати

Дослідники вияснили, що в клітинах SARS-CoV-2 є слабке місце, яке потенційно може бути ціллю для їх знищення.

На відміну від багатьох інших вірусів, SARS-CoV-2 забирає під свої потреби тільки частину потужностей клітини та водночас стимулює синтез білка. Відтак, дослідники вирішили дослідити секрецію білка детальніше.

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Клітини коронавірусу мають слабке місце

Вчені припустили, що залежність COVID-19 від підвищеного виробництва білка може бути його слабким місцем.

І мали рацію! З'ясувалось, що, якщо заблокувати цей процес, можна зупинити й розмноження вірусу в організмі.

Отримані дані свідчать наступне: хоча багато вірусів зупиняють вироблення білка господаря на користь вірусних білків, SARS-CoV-2 лише незначно впливає на вироблення білка клітини-господаря.

Вірусні білки, ймовірно, продукуються в конкуренції за клітини білків-господарів.



Відкриття допоможе знайти ліки проти коронавірусу / Фото Unsplash

У чому користь відкриття

У рамках експериментів із лабораторними культурами дослідники змогли зупинити розмноження інфекції за допомогою інгібіторів вуглецевого обміну і модифікації РНК.

Після таких результатів, дві фармацевтичні компанії оголосили про клінічні випробування методики.

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Вчені випробували ряд сполук в лабораторних моделях і виявили деякі, які сповільнювали або зупиняли розмноження вірусів. Ці результати тепер дозволяють звузити пошук активної речовини проти COVID-19 серед вже затверджених препаратів.

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