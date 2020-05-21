Знайшли простий спосіб відновлення нервових клітин: чому це важливо

Нове дослідження американських учених показало: нервові клітини відновлюються. І для цього достатньо розвивати моторику.

Дослідники з Медичної школи Університету Колорадо знайшли механізм, завдяки якому клітини центральної нервової системи відновлюються після ушкоджень. Процес регенерації можна запустити за допомогою спеціально підібраної рухової активності, пише Nature.

Також на тему: Доведено: нервова система відіграє ключову роль в боротьбі з інфекціями

У дослідах неврологи використовували мишей з розсіяним склерозом. Особливу увагу вони приділили вивченню зрілих олігодендроцитів, які відповідають за здорові неврологічні функції.



Нервова система відновлюється / nin.nl

Як відновлюються нервові клітини

Саме ці клітини відновлюють нашу нервову тканину за допомогою створення нових мієлінових оболонок. Вони оперізують нервові волокна і прискорюють передачу нервових імпульсів між мозком і іншими органами.

Після закінчення експерименту гіпотеза американських дослідників була повністю підтверджена. Нервова система мишей відновилася після поведінкових тренувань, які своєю чергою вплинули на відновлення нервових тканин.

Неврологи висловили сподівання, що виявлене значення олігодендроцитів в процесі відновлення нервових клітин допоможе багатьом пацієнтам. Наприклад, тим, хто переніс інсульт або хворіє на розсіяний склероз.