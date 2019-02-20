Знайшли ефективний спосіб боротьби з нікотиновою залежністю

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Кинути курити
Кинути курити / pixabay.com

Американські і китайські нейробіологи з'ясували, як можна блокувати нікотинову залежність в мозку.

Вчені визначили в середньому мозку мишей групу клітин, найчутливіших до нікотину. Ці нейрони назвали Amigo1 , вони містять білкові рецептори які зв'язуються з речовиною при проникненні в мозок з кровотоком, пише Science Alert.

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При тривалому вживанні нікотину клітини Amigo1 скупчуються. Пригнічуючи їх активність, можна боротися з тягою до куріння, стверджують дослідники.

Нікотинова залежність
Знайшли зону мозку, яка впливає на  нікотинову залежність

Вони прийшли до цього висновку в результаті експерименту. Лабораторних мишей шість тижнів поїли водою з розчином алкалоїдів. У групі тварин вчені "приспали" гени, що активують нікотинові рецептори. Потім мишей випустили в приміщення, де стояли поїлки з наркотичною рідиною. Тварини з активними Amigo1 побігли до поїлки, а з "вимкненими" генами не проявили до них інтересу.

Тепер вчені планують провести дослідження з людьми.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Тютюн
Джерело: 24 Канал
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