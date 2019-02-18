Знайшли ефективний спосіб запобіганню раку

Вчені Луісвілского університету (США) з'ясували, що розроблений ними препарат для імунотерапії раку запобігає розвитку злоякісних пухлин в майбутньому.

Для випробувань були відібрані здорові миші. Їм вводили білок SA-4-1BBL, після чого в організм тварин вводили клітини пухлин шийки матки і легких. Ці досліди показали: цей білок здатний ефективно захищати організм від розвитку раку при наявності онкоклітин, пише MedicalXpress.

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SA-4-1BBL – інгібітор контрольних точок, тобто він вимикає механізми придушення імунної відповіді та підсилює дію протиракових вакцин.



Вчені створили ліки, які запобігають винекненню раку

Це дає змогу SA-4-1BBL максимально захищати організм від появи пухлини через два тижні після ін'єкції, а ефект тримається до восьми тижнів. Тепер вчені планують протестувати SA-4-1BBL для імунопрофілактики у людей, схильних до певних видів раку або до передракових станів.

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