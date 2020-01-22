Знайшли ключ до лікування артриту

Швейцарські вчені пропонують новий спосіб лікування артриту. Дослідники виявили два білки, які можуть знижувати активність імунних клітин, що відповідають за розвиток артриту. Такий підхід може стати основою для нових видів ліків.

При неправильній роботі імунна система починає атакувати здорові тканини і органи, викликаючи цілий ряд аутоімунних захворювань. Одне з них – ревматоїдний артрит. Дослідники з Каролінського університету виявили ключовий механізм, який лежить в основі таких атак, пише New Atlas.

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Суть дослідження

Команда вчених зосередилася на вивченні білків IL-4 і IL-13, що мають важливу роль в запальних процесах. Імунна система виробляє їх у відповідь на вторгнення в організм інфекцій чи алергенів.

В ході експерименту вчені спостерігали, як IL-4 і IL-13 регулюють поведінку імунних клітин-нейтрофілів, що у великій кількості збираються в суглобах, уражених артритом.

Виявилося, що білки можуть зупиняти міграцію нейтрофілів до суглоба і тим самим знижувати його запалення.

Головне про артрит

Артрит це не хвороба старості. Дві третини людей страждають артритом у віці до 65, в тому числі – діти. Артрит – це запальне захворювання опорно-рухового апарату, яке вражає переважно суглоби.

Артрит – симптоми Хвороба зумовлена змінами в роботі імунної системи. Імунна система ніби атакує суглоби. Спочатку хворого можуть турбувати болі в суглобах, незначна ранкова скутість, підвищення шкірної температури, припухлість, болючість суглобів, вивихи та підвивихи.



Лікування артриту/Фото:Unsplash

У перші роки ураження біль та порушення рухливості провокує запалення в суглобах, а далі – їх руйнування.

Лікування протизапальними препаратами і гормонами є ефективним лише на початкових етапах захворювання. Препарати усувають біль, але суглоби продовжували руйнуватися.

Відкриття вчених дає надію на створення нових видів ліків проти ревматоїдного артриту. Проте, для цього необхідно буде провести багато додаткових досліджень.