Знайшли метод, який може виправити 89% генних мутацій

У 2009 році вчені винайшли потужний метод редагування геному під назвою CRISPR, але він мав певні неточності. Нині вчені розробили новий спосіб, який з твердою впевненістю називають основним.

Вчені з Гарварду заявили, що розробили новий спосіб редагування, який перевершує попередній метод, повідомляє Nature.

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Завдяки цьому методу є змога додати чи видалити конкретні ділянки генетичної інформації, працюючи лише з однією ниткою ДНК, а не з парою.

Дослідники вже перевірили нову методику на клітинах людини та мишей. Під час дослідження вони зробили понад 175 різноманітних змін.

Спочатку вони додали, а потім вирізали мутації, які провокують розвиток серповидноклітинної анемії, муковісцидозу та хвороби Тея-Сакса.

Проте вчені попереджають про те, що їм знадобиться більше часу та досліджень, аби мати змогу виявити можливі побічні ефекти. Варто розуміти, що може пройти безліч років до того моменту, коли новий метод увійде в експлуатацію, адже необхідно оцінити безпеку та ефективність технології на усі 100%.

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