Знайшли музику, яка заспокоює людей не гірше сильних транквілізаторів: відео

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Музика, яка заспокоює краще ліків
Музика, яка заспокоює краще ліків / unsplash.com

Композиція Weightless британської групи Marconi Union заспокоїла пацієнтів перед операцією не гірше сильнодіючого транквілізатора.

Вчені Пенсильванського університету (США) довели: музика має настільки потужним седативний ефект, що може замінити заспокійливе.

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Рівень тривоги, яку відчувають хворі перед операцією, знижують за допомогою медикаментів. Але у них є побічна дія. Музику можна застосовувати без шкоди для здоров'я в будь-яких дозах. Чи можна порівняти ефективність її впливу з транквілізаторами?

Щоб це з'ясувати, дослідники відібрали 157 пацієнтів університетської лікарні, які мали перенести операцію під місцевим наркозом. Хворих, які погодилися брати участь в дослідженні, розділили на дві групи.

Першим перед проведенням анестезії ввели внутрішньовенно мідазолам, іншим дали послухати трихвилинний фрагмент музичної композиції в шумоізолюючих навушниках. 

via GIPHY

Рівень тривожності в першій групі був незначно нижче, ніж у другій. Однак, за словами лікарів, учасники другої групи були підготовлені до операції не гірше. Пульс і артеріальний тиск випробовуваних перебували в нормі.

З мінусів хірурги й анестезіологи відзначили, що навушники з шумоізоляцією ускладнюють комунікацію з пацієнтом.

Трек Weightless вибрали не просто так: цю музику в стилі ембієнт вважають найбільш заспокійливою у світі. Експерименти підтвердили, що її ритм (60 ударів в хвилину) допомагає уповільнити пульс на 35% в порівнянні зі звичайними показниками та знизити рівень стресу на 65%. 

Слухати найбільш заспокійливу пісню: 

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Теги: Новини Здоров'я Медицина Здоров'я Лікування Психологія Музика
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