Знайшли народ, який генетично відрізняється від усіх інших людей

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Інуїти
Інуїти / surfkayaker.blogspot.com

Дослідники виявили, що популяція інуїтів Канадського Арктичного архіпелагу генетично відрізняється від усіх відомих народів.

Як правило, у жителів Півночі через їхній спосіб життя і спадковість вище ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Так, у них частіше розвивається випинання стінки (аневризма) судин головного мозку, пише Naked Science.

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Канадські дослідники вивчили геном інуїтів і виявили кілька рис, характерних лише для цієї народності. Зокрема, жителі Канадського Арктичного архіпелагу відрізняються дуже хорошим метаболізмом жирів і адгезією (зчепленням) між клітинами.

Інуїти відрізняються від інших людей
Інуїти генетично відрізняються від інших людей

Це може бути наслідком того, що вони пристосувалися до жирної дієти і екстремального холоду.

Відзначається, що неєвропейські популяції, особливо ізольовані народи у віддалених районах світу, рідко представлені в генетичних дослідженнях.

Розуміння геному ізольованих народів з унікальним генетичним фоном, таких як інуїти, дозволить вченим розробити для них відповідні методи лікування.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я ДНК Канада
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