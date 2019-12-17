Знайшли неочікувані ранні симптоми діабету
Британські лікарі встановили, що на наявність діабету можуть вказувати незвичайні ознаки, – зокрема, це проблеми зі сном, нічне потовиділення і дуже яскраві сни.
Діабет розвивається, коли підшлункова залоза виробляє недостатньо інсуліну або ж організм перестає на нього адекватно реагувати. В результаті порушуються механізми контролю цукру в крові, що позначається на загальному самопочутті людини і викликає різні симптоми, пише Express.
Також на тему: Скільки разів на день потрібно їсти людям з діабетом: нові норми
Незвичні симптоми діабету
Британські медики констатують, що одними з цих ознак, сигналять про діабет, можуть бути проблеми зі сном. Якщо людина стикається з безсонням, страждає від підвищеного потовиділення, і бачить надзвичайно яскраві сни, це може бути пов'язано з гіпоглікемією або падінням рівня цукру в крові, одним з характерних сигналів про діабет.
Також медики повідомили, що на розвиток діабету у людини можуть вказувати незвичайні темні плями на шкірі, які виникають через надлишок інсуліну, що циркулює в крові. Найчастіше такі плями першими з'являються в області гомілок.
Все про цукровий діабет \ інфографіка Здоров'я 24
Що робити, якщо з'явились такі симптоми?
При підозрі на гіпоглікемію лікарі рекомендують перевірити рівень цукру в крові.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.