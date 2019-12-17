Знайшли неочікувані ранні симптоми діабету

Британські лікарі встановили, що на наявність діабету можуть вказувати незвичайні ознаки, – зокрема, це проблеми зі сном, нічне потовиділення і дуже яскраві сни.

Діабет розвивається, коли підшлункова залоза виробляє недостатньо інсуліну або ж організм перестає на нього адекватно реагувати. В результаті порушуються механізми контролю цукру в крові, що позначається на загальному самопочутті людини і викликає різні симптоми, пише Express.

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Незвичні симптоми діабету

Британські медики констатують, що одними з цих ознак, сигналять про діабет, можуть бути проблеми зі сном. Якщо людина стикається з безсонням, страждає від підвищеного потовиділення, і бачить надзвичайно яскраві сни, це може бути пов'язано з гіпоглікемією або падінням рівня цукру в крові, одним з характерних сигналів про діабет.

Діабет – що це? Це метаболічний стан, при якому організм не здатний в достатній мірі переробляти глюкозу (цукор). Через це рівень цукру в крові постійно високий. Якщо його не діагностувати вчасно, це може призвести до різних ускладнень, включаючи гіперглікемію, гіпертонію та проблеми із зором.

Також медики повідомили, що на розвиток діабету у людини можуть вказувати незвичайні темні плями на шкірі, які виникають через надлишок інсуліну, що циркулює в крові. Найчастіше такі плями першими з'являються в області гомілок.



Все про цукровий діабет \ інфографіка Здоров'я 24

Що робити, якщо з'явились такі симптоми?

При підозрі на гіпоглікемію лікарі рекомендують перевірити рівень цукру в крові.

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