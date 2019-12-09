Знайшли неочікувану еволюційну користь алкоголю

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Алкоголь важливий для людства / unsplash.com

Алкоголь допоміг нашим предкам виграти в еволюційній боротьбі. Близько 10 мільйонів років тому вони харчувалися фруктами, які впали на землю, в яких починалися процеси бродіння.

Завдяки генетичній адаптації, що дозволила нашим предкам засвоювати алкоголь, вони змогли їсти перезрілі фрукти і в результаті виграти в боротьбі з іншими приматами, йдеться в новій книзі Humans and alcohol: a long and social affair.

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Навіть зараз великі мавпи можуть вживати в їжу забродівші фрукти і пальмове вино, виготовлене людиною.

Середня частка алкоголю в опалих плодах зазвичай коливається в межах від 1 до 4 відсотків, як в легкому пиві. Дослідники вважають, що проблема сучасних відносин з алкоголем не в самому продукті, а в концентраціях, які нам тепер доступні.

Здатність вживати алкоголь допомогла людству
Здатність вживати алкоголь допомогла людству \ phys.org

Книга розглядає історію відносин людини з алкоголем від далекого минулого до наших днів. Про алкоголь часто говориться тільки як про медичну проблему в контексті залежності, при цьому не береться соціальний аспект.

Автори вирішили звернути увагу на його соціальну функцію: бенкети і застілля завжди були важливим елементом для створення і підтримки відносин між людьми.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Алкоголь
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