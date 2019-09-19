Знайшли неочікувану користь алкоголю

Келих пива або вина на день можуть знизити ризик розвитку діабету, стверджують вчені з Південно-Східного університету Китаю.

Про це вони заявили на щорічних зборах Європейської асоціації з вивчення діабету.

Читайте також: З якого віку можна виявити схильність до цукрового діабету та запобігти йому – вчені

Вчені проаналізували десять попередніх робіт, присвячених зв'язку між вживанням алкоголю і діабетом II типу. Всього в вибірку потрапили 575 осіб.

Діабет – що це? Це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Якщо у хворого підшлункова залоза зовсім не виробляє інсулін – це перший тип діабету, інсулінозалежні, які щодня мають робити ін’єкції цього гормону. А при другому типі – організм виробляє інсулін, але він не сприймається організмом. Перший тип цукрового діабету виникає переважно у молодому віці через спадковість або після перенесення важких вірусних інфекцій, які пошкоджують підшлункову залозу. А другий тип – через неправильне харчування і зайву вагу – у віці після 40 років.

Дослідники прийшли до висновку, що помірне вживання алкоголю (20 г етанолу на добу і менше) покращує перероблення глюкози. Така кількість міститься в 500 мл пива, 200 мл вина або 50 мл міцних спиртних напоїв.



Вчені запевняють, що алкоголь може бути профілактикою діабету

Крім того, вживання алкоголю виявилося пов'язаним з нижчим рівнем тригліцеридів – найбільш поширеним типом жирів, що містяться в харчових продуктах. Високий рівень тригліцеридів, часто виникає у діабетиків, які погано стежать за станом здоров'я та є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Необхідні більш масштабні дослідження для подальшої оцінки впливу вживання алкоголю на рівень цукру в крові, особливо у пацієнтів з діабетом II типу,

– розповів доктор Юйлін Чена.

Однак оптимізм китайських учених не розділяють їхні колеги. Чим нижче кількість споживаного алкоголю, тим нижче ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту, тому потрібно пити менше спиртного, а не більше.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.