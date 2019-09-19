Знайшли неочікувану користь алкоголю

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Діабет і алкоголь
Діабет і алкоголь / pixabay.com

Келих пива або вина на день можуть знизити ризик розвитку діабету, стверджують вчені з Південно-Східного університету Китаю.

Про це вони заявили на щорічних зборах Європейської асоціації з вивчення діабету.

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Вчені проаналізували десять попередніх робіт, присвячених зв'язку між вживанням алкоголю і діабетом II типу. Всього в вибірку потрапили 575 осіб.

 
Діабет – що це?

Це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Якщо у хворого підшлункова залоза зовсім не виробляє інсулін – це перший тип діабету, інсулінозалежні, які щодня мають робити ін’єкції цього гормону. А при другому типі – організм виробляє інсулін, але він не сприймається організмом.

Перший тип цукрового діабету виникає переважно у молодому віці через спадковість або після перенесення важких вірусних інфекцій, які пошкоджують підшлункову залозу. А другий тип – через неправильне харчування і зайву вагу – у віці після 40 років.

Дослідники прийшли до висновку, що помірне вживання алкоголю (20 г етанолу на добу і менше) покращує перероблення глюкози. Така кількість міститься в 500 мл пива, 200 мл вина або 50 мл міцних спиртних напоїв.

Вчені запевняють, що алкоголь може бути профілактикою діабету
Вчені запевняють, що алкоголь може бути профілактикою діабету

Крім того, вживання алкоголю виявилося пов'язаним з нижчим рівнем тригліцеридів – найбільш поширеним типом жирів, що містяться в харчових продуктах. Високий рівень тригліцеридів, часто виникає у діабетиків, які погано стежать за станом здоров'я та є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Необхідні більш масштабні дослідження для подальшої оцінки впливу вживання алкоголю на рівень цукру в крові, особливо у пацієнтів з діабетом II типу,
– розповів доктор Юйлін Чена.

Однак оптимізм китайських учених не розділяють їхні колеги. Чим нижче кількість споживаного алкоголю, тим нижче ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту, тому потрібно пити менше спиртного, а не більше.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здорове харчування Алкоголь Діабет
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