Знайшли неочікувану користь червоного вина

Червоне вино містить ресвератрол – природний антиоксидант, що видобувається з виноградної шкірки й кісточок. Це з'єднання допомагає в боротьбі з депресією і тривогою.

Це з'ясували вчені з Університету штату Нью-Йорк у Буфало. Про це пише Medical Xpress.

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Вони зазначили, що ресвератрол може стати ефективною альтернативою препаратів, що застосовуються в лікуванні депресії й тривожного розладу.

У попередніх роботах говорилося, що ресвератрол має схожий ефект з антидепресантами. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, як цей компонент впливає на вироблення гормонів стресу.

Дослідники провели експерименти на мишах, які відчували тривалий стрес. Це призвело до активного вироблення у їхніх організмах гормону кортикостерону і накопичення в мозку ферменту PDE4, пов'язаного з розвитком депресії й тривожності.

У їжу гризунів додавали винний компонент ресвератрол. Як з'ясувалося, він придушував акумуляцію в мозку PDE4, знижував рівень тривожності у піддослідних гризунів і поліпшував їхній психічний стан.

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