Знайшли неочікувану користь в переведені годинника

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Переведення годинника: користь
Переведення годинника: користь / unsplash.com

Кількість смертельно небезпечних інфарктів падає майже на 20% після того, як годинник переводять на зимовий час. Це відбувається в перші два-три дні після переведення стрілок.

Переведення годинника на зимовий час дарує людям не тільки додаткову годину сну. Ці 60 хвилин надають виражений позитивний вплив на здоров'я. Причому це дуже важливо для мільйонів людей, що мають хвороби серця.

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Вчені з Університету Колорадо з'ясували, що в перші два-три дні після переведення годинників на зимовий час кількість смертельно небезпечних інфарктів падає майже на 20%.

Те ж саме можна сказати і про перехід на літній час, але тільки в протилежному сенсі. Коли ми переводимо годинник на годину вперед, то це збільшує коефіцієнт смертельно небезпечних інфарктів на 25% майже миттєво.

Переведення годинника зменшує кількість інфарктів
Переведення годинника зменшує кількість інфарктів

Експерти пояснюють це тим, що сучасна людина взагалі в цілому недосипає. Перехід на зимовий час дарує нам цілу годину додаткового сну, що дуже важливо для організму, який під час нічного відпочинку проходить через природні процеси регенерації. Вони стосуються і зміцнення в роботі серцево-судинної системи.

Дослідження в минулому році за участю 460 000 жителів у Великобританії показали, що навіть не маючи сімейної історії захворювань серця, люди в разі дефіциту сну, стикалися з високим ризиком цих недуг. Ось чому так важливо ночами витрачати на сон хоча б 7 годин.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Профілактика захворювань
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