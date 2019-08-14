Знайшли неочікувану користь жовчі для мозку

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Жовч захищає мозок від окислення
Жовч захищає мозок від окислення / scienews.com

Вчені виявили аномально високий рівень білірубіну в мозку мишей та довели, що жовчний пігмент захищає від окислювального стресу. Таке відкриття допоможе знайти нові підходи лікування нейродегенеративних захворювань.

Дослідники з Госпіталю Джона Хопкінса виявили, що жовчний пігмент білірубін може виконувати унікальну роль в захисті клітин мозку від пошкоджень при окислювальному стресі. Досі білірубін був для лікарів ключовим маркером жовтяниці.

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На початку дослідження команда виявила виключно високі рівні білірубіну в мозку мишей – в 5-10 разів вище, ніж в печінці гризунів. Попередні дослідження показали, що білірубін може бути важливим антиоксидантом, тому вчені вирішили з'ясувати, для чого потрібні такі величезні запаси мозку.

У мишей без білірубіну спостерігалося у два-три рази більше пошкоджень головного мозку, ніж у контрольної групи, свідчать результати експерименту.

Модифіковані миші були уразливішими щодо окислювального стресу.

Нове розуміння функцій білірубіну допоможе знаходити нові підходи лікування нейродегенеративних захворювань, включно з хворобою Паркінсона.

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Теги: Здоров'я дослідження Новини Здоров'я Медицина Лікування
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