Знайшли неочікувану користь жовчі для мозку

Вчені виявили аномально високий рівень білірубіну в мозку мишей та довели, що жовчний пігмент захищає від окислювального стресу. Таке відкриття допоможе знайти нові підходи лікування нейродегенеративних захворювань.

Дослідники з Госпіталю Джона Хопкінса виявили, що жовчний пігмент білірубін може виконувати унікальну роль в захисті клітин мозку від пошкоджень при окислювальному стресі. Досі білірубін був для лікарів ключовим маркером жовтяниці.

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На початку дослідження команда виявила виключно високі рівні білірубіну в мозку мишей – в 5-10 разів вище, ніж в печінці гризунів. Попередні дослідження показали, що білірубін може бути важливим антиоксидантом, тому вчені вирішили з'ясувати, для чого потрібні такі величезні запаси мозку.

У мишей без білірубіну спостерігалося у два-три рази більше пошкоджень головного мозку, ніж у контрольної групи, свідчать результати експерименту.

Модифіковані миші були уразливішими щодо окислювального стресу.

Нове розуміння функцій білірубіну допоможе знаходити нові підходи лікування нейродегенеративних захворювань, включно з хворобою Паркінсона.