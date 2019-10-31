Знайшли новий фактор, який врятує від алкоголізму

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Алкоголізм і освіта: вазємозв'язок
Алкоголізм і освіта: вазємозв'язок / unsplash.com

Вища освіта може впливати на поведінку людей, що вживають алкоголь, і знижувати ризик розвитку алкогольної залежності.

Споживання алкоголю є головним фактором ризику смерті та втрати працездатності у всьому світі. Визначення факторів, пов’язаних із тим, скільки, як часто і що п’ють люди, може бути важливим для розробки та вдосконалення стратегій лікування залежності.

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Попередні дослідження свідчать про те, що освітні досягнення можуть впливати на рівень вживання алкоголю, але мають суперечливі результати. До таких висновків дійшли вчені з Національного інституту охорони здоров'я США, пише Science Daily.

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В рамках дослідження вчені вивчили медичні дані 780 тисяч людей, і виявили, що додаткові 3,6 року навчання можуть знизити ризик розвитку залежності від алкоголю.

Фахівці також відзначили, що люди з незакінченою і середньою освітою частіше зловживають пивом і сидром, в той час як люди з вищою освітою воліють напиватися вином. Зв'язок між рівнем освіти та тягою до спиртного виявилася більш вираженою у жінок.

Вчені відзначили, що в дослідженні брали участь лише жителі англомовних країн, тому його варто розширити, охопивши представників інших держав.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Освіта Здорове життя Алкоголь
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