Знайшли новий неочікуваний симптом коронавірусу

Лікарі все частіше помічають новий симптом коронавірусу – висип на ногах. Особливо багато повідомлень з італійських і іспанських лікарень. Медики говорять, що переважно цей симптому трапляється у дітей і підлітків, рідше – у дорослих.

Про це повідомляє Metro з посиланням на лікарів. Ці висипання схожі на висип при вітряній віспі й кору, заявили в асоціації педіатрів Італії.

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При цьому найчастіше висипання з'являються на пальцях ніг. Італійські лікарі повідомляють, про цей симптом у кожного п'ятого госпіталізованого, іноді висип з'являється і на інших частинах тіла.



Висип на ногах при коронавірусі / metro

Наприклад, в одній з лікарень Італії, висип на ногах у госпіталізованого підлітка прийняли за укуси павука і не звертали увагу.

Однак, коли цей симптом почали помічати й в інших клініках та країнах, зв'язок між висипом і коронавірусом став очевидним.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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