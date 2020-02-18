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Знайшли новий простий спосіб визначення людського гендеру

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Визначення гендеру людини / Unsplash

Німецькі нейробіологи й психіатри виявили, що гендер людини можна визначити за функціональними зв'язками головного мозку, які видно на МРТ.

Вчені припустили, що у гендерної ідентичності людини є нейробіологічні основи, пише журнал Cerebral Cortex

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Як проходило дослідження?

У дослідженні взяли участь 92 добровольці, серед яких було порівну цисгендерних (гендер і біологічна стать збігається) і трансгендерних чоловіків і жінок. Всі трансгендерні учасники збиралися пройти гормональну терапію.

 
Гендер – що це?
Соціальна стать, яка визначає поведінку людини в суспільстві й те як цю поведінку сприймають інші. Гендер не завжди збігається з біологічною статтю. 

На першому етапі дослідження учасники заповнювали опитувальник Бем, який оцінює, наскільки людина відповідає гендерним стереотипам. На другому етапі вчені отримали дані про функціональні зв'язки головного мозку добровольців за допомогою МРТ в стані спокою.

Гендер людини можна визначити за МРТ
Гендер людини можна визначити за МРТ / unsplash.com

Результати дослідження

Вченим вдалося виділити дев'ять типів взаємозв'язків гендеру в головному мозку. Цікаво, що алгоритм-класифікатор визначив гендер учасників з точністю від 48% до 62% тільки на основі знімків.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина ЛГБТ Психологія
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