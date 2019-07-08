Знайшли новий спосіб безпечного та простого схуднення

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Таблетки для схуднення
Таблетки для схуднення / Ukrhealth

Розробниками корисних таблеток стали вчені з Католицького університету Лувена. Ці таблетки допоможуть схуднути без змін способу життя та шкоди для здоров'я людини. Вони містять в собі бактерії-пробіотики Akkermansia muciniphila.

Новий засіб для схуднення було протестовано на 20 добровольцях із зайвою вагою, які приймали нові ліки щодня впродовж трьох місяців. У контрольній групі учасники приймали плацебо. Добровольці, які приймали таблетки з пробіотиками, змогли скинути вагу без якихось істотних змін в образі життя, не змінювавши раціон раціону та рівень фізичних навантажень. Про це пише The Age.

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Керівник дослідницької групи в Інституті медичних досліджень доктор Форстер зазначила, що ці таблетки зможуть допомагати боротися з ожирінням в майбутньому.

В кожній такій таблетці міститься близько 10 мільярдів бактерій Akkermansia muciniphila. У попередніх дослідженнях вчені отримували докази того, що збільшення популяції цих бактерій-пробіотиків в кишківнику сприяє пришвидшенню обміну речовин, зниження рівня цукру в крові, а також зменшенням ризику розвитку ожиріння.

Таблетки для схуднення
Таблетки від ожиріння

Експеримент показав, що під час вживання таблеток у людей покращилась чутливість до інсуліну, а також зменшився рівень холестерину в крові.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Дієти Новини Здоров'я Ожиріння Ліки Лікування
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