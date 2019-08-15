Знайшли новий спосіб контролювати стать дітей

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Вчені навчилися керувати сперматозоїдами
Вчені навчилися керувати сперматозоїдами / pixabay.com

Біологи з Університету Хіросіми відкрили спосіб уповільнення сперматозоїдів з Х-хромосомою шляхом виборчої активації рецепторів.

Вчені випробували цей спосіб на мишах. Спочатку біологи вивчили дані РНК-секвенування мишачої сперми і з'ясували, що на X-хромосомі залишаються активними 492 гени з майже трьох тисяч, пише журнал PLOS Biology.

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Дослідники виявили шість робочих генів, що кодують рецептори, до яких можна підібрати унікальні молекули (ліганди). З цього списку вчені вибрали гени, що кодують рецептори, які беруть участь в роботі вродженого імунітету.

Вчені змогли контролювати сперматозоїди
Вчені змогли контролювати сперматозоїди

З'ясувалося, що вони виробляються X-вмісних сперматозоїдах, але не Y. Інкубація сперми з імуномодуляторами привела до зменшення рухливості сперматозоїдів.

Кількість мишенят чоловічої статі в результаті такого відбору склало 90%: 69 ембріонів з генотипом XY з 77 отриманих ембріонів. Для X-фракції результат виявився гіршим: лише 70% потомства виявилося самками.

Автори з'ясували, що інші гени цього сімейства діють в людській і свинячій спермі, так що ця технологія потенційно може бути застосована і для інших видів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Діти
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