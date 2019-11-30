Знайшли новий спосіб лікування алкоголізму

Одноразова доза кетаміну може допомогти у боротьбі з алкогольною залежністю, скоротивши кількість споживаного алкоголю

Це з'ясували вчені з Університетського коледжу Лондон, повідомляє MedicalXpress.

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Ґрунтуючись на попередніх роботах з лікування алкоголізму за допомогою кетаміну, вчені припустили, що ця речовина може міняти роботу системи винагороди в мозку.

За словами дослідників, ін'єкція кетаміну після відновлення спогадів, пов'язаних з вживанням алкоголю, призводить до зниження тяги та зниження кількості вживаного алкоголю протягом дев'яти місяців.

Як проходило дослідження?

Щоб перевірити цю ідею, команда набрала 90 добровольців, які зловживають алкоголем, але не мають діагнозу "алкоголізм". Дослідники давали їм склянку пива, демонстрували пов'язані з випивкою зображення і просили оцінити очікуване задоволення.

Однак перш, ніж випробовувані встигали випити свої склянки, пиво у них відбирали. За задумом вчених, це повинно було активувати спогади про винагороду і порушити асоціацію між ними і випивкою.

Для посилення впливу третина учасників експерименту в цей же момент отримали дозу кетаміну. Ще третини дали плацебо, а третина добровольців брали кетамін без попередньої активації системи винагороди.



Кетамін зміг зменшити тягу до алкоголю

Висновки вчених

Результати продемонстрували, що поєднання кетаміну з активацією пам'яті дійсно знижує тягу до алкоголю. Ефект зберігався протягом дев'яти місяців після проведення експерименту. Цікаво, що учасники з групи, що одержувала кетамін без попередньої активації спогадів, також повідомили, що стали пити менше, проте серед них результати були не настільки разючими.

Дослідники попереджають, що ця робота є всього лише доказом концепції, а не клінічним випробуванням.

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