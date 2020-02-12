Знайшли новий спосіб лікування імпотенції

Вплив хвильових розрядів на пеніс стимулює ріст нервових волокон і кровоносних судин. А це допоможе в лікуванні імпотенції.

Автори дослідження зіставили цю відносно нову методику з ефектом стандартних ліків проти імпотенції на групі чоловіків з еректильною дисфункцією, пише Daily Mail.

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Встановлено, що 6 сеансів по 2 400 імпульсів акустичної енергії в область пеніса забезпечили кращі результати, ніж таблетки самі по собі. Звукові хвилі працюють внаслідок стимуляції росту нервових волокон і кровоносних судин, що відновлює функціонал статевого члена.

20-хвилинні сеанси не викликають болю у пацієнтів. Вчені University of Naples Federico II в Італії довели здатність екстракорпоральної ударно-хвильової терапії використовуватися в лікуванні еректильної дисфункції.



Звукові хвилі можуть вилікувати еректильну дисфункцію

Як проходило дослідження?

У всіх 156 учасників був діабет другого типу, що досить часто супроводжує імпотенцію. Діабет викликає ушкодження нервів і кровоносних судин через поганий контроль рівня цукру в крові. Добровольці приймали Сіаліс протягом 12 тижнів, а половина також проходила через ударно-хвильову терапію двічі в тиждень протягом трьох тижнів.

Середній вік учасників експерименту становив 57 років, тяжкість еректильної дисфункції визначалася за спеціальною шкалою. Стан спочатку поліпшився в обох групах, але згодом саме чоловіки, які проходили через лікування імпотенції звуковими хвилями, домоглися максимального прогресу.

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