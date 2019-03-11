Знайшли новий спосіб побороти невиліковні хвороби

Вчені Університету штату Юта розробили спосіб лікування автоімунних захворювань, включаючи розсіяний склероз і діабет першого типу, який не пригнічує імунітет.

Дослідники створили іммунотоксин, який знищує клітини з шкідливим білоком, він запускає безконтрольне вироблення лімфоцитів, пише журнал Nature Biomedical Engineering.

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Введення молекули в організм мишей уповільнює розвиток діабету на 10 тижнів, а у гризунів з експериментальним аутоімунним енцефаломієлітом (розсіяний склероз) – до ослаблення симптомів, включаючи зникнення паралічу.

Розсіяний склероз – що це? хронічне запальне захворювання центральної нервової системи, при якому власні імунні клітини організму хворого атакують мієлін, "ізолюючу оболонку", котра оточує нервові волокна.

Водночас набутий імунітет залишався непригніченим, і миші отримували захист проти інфекцій після відповідних щеплень. Також цей метод є ефективним способом активації імунітету проти ракових пухлин.



Терапія допомогла вилікувати розсіяний склороз у щурів

Якщо цей підхід виявиться ефективним для людей, то вперше з'являться ліки проти розсіяного склерозу, що вважався досі невиліковним. Крім того, в сукупності з іншими ліками імунотоксин може подолати діабет першого типу.

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